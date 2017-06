Reportan apagones en el Zulia este #25Jun

En horas de la tarde de este domingo fuertes bajones de luz se registraron en distintos sectores del Zulia.

El municipio Maracaibo registró bajones en el sector Los Haticos, Paraíso, 5 de julio y Cumbres de Maracaibo. Este último tuvo un apagón de 20 minutos.

En tanto en el municipio Lagunillas y Cabimas también se registraron bajones de luz a la misma hora. Hasta los momentos no se conoce la razón de la falla eléctrica.

@CorpoelecZulia_ Hasta cuando tantos apagones, selores, si se nos dañan nuestros artefactos uds no responden, que inefiente servicio!!!

@CorpoelecZulia_ INFORMEN POR FAVOR APAGONES DIARIOS EN MCBO Y UDS NO DICEN NADA

@CorpoelecZulia si se me daña un aparato por los apagones quien me lo arregla o me lo paga?

