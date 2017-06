Rector Rondón: Cronograma para la ANC “viola los derechos del pueblo”

El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) Luis Emilio Rondón rechazó la aprobación del cronograma electoral para la Constituyente porque, a su juicio, este “viola la Constitución” y “el derecho al voto de los venezolanos”.

Dijo que la decisión de convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin que el pueblo decida sí aprueba la iniciativa “afecta la progresividad de los derechos políticos de los venezolanos”.

Además, dijo que esta iniciativa del Presidente Maduro pretende “sustraer” el derecho del pueblo contemplado en los artículos 5 y 46 de la Constitución para “transferírselos a poderes constituidos sin el protagonismo ni la participación del pueblo”.

Explicó que salvo su voto porque este cronograma “viola” los derechos políticos del pueblo venezolano y recordó que durante la convocatoria de la ANC de 1998 se le consultó al pueblo y se respeto su decisión, pero que al no hacerlo, en esta oportunidad, se están desmejorando los derechos de los ciudadanos.

“Es importante resaltar que los derechos políticos no pueden ser desmejorados, es un retroceso claro a los derechos de todos los venezolanos, el voto de los venezolanos, la decisión de los venezolanos no es protagónica ni es participativa. mi responsabilidad y compromiso de seguir defendiendo la Constitución (…) me motiva a seguir a cumplir con mi obligación de velar por que se garantice el ejercicio democrático de los derechos de los venezolanos”, manifestó.

En ese sentido, Rondón exhortó a las rectoras del Poder Electoral a “rectificar su decisión para que sea el pueblo venezolano el participe y quien señale el camino de esta ANC”.

DC | Caraota Digital