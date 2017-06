Protestas en la calle hacen tambalear al gobierno de Maduro que no pega una afirma Saady Bijani

“Van 87 días de protestas que evidencian la incapacidad de la dictadura de superar la crisis”. Así lo afirmó Saady Bijani, el primer alcalde de San Francisco, quien reiteró que cada una de las protestas sólo reflejan el rechazo a un modelo que no brinda ningún tipo de solución a cada una de las necesidades reales de los venezolanos.

El líder político refirió que el pueblo en la calle reclama la solución de sus problemas. “Derrotar el hambre, la inseguridad, la escasez de medicinas, los hospitales en ruinas, el éxodo de jóvenes al exterior, el desempleo y los pésimos servicios públicos son problemas que se han agravado y la dictadura no pega una”, acotó.

Bijani destacó que durante el gobierno de Nicolás Maduro, la inflación se ha disparado de manera incotrolable, por lo que a la gente no le alcanza lo que gana. “Los niños se mueren de hambre o por falta de atención médica, el dólar se ha disparado, la corrupción predomina en todos los ámbitos de gobierno y el PSUV cada día se encuentra más dividido”.

Hay muchos factores que se suman y reducen a su mínima expresión el apoyo al presidente Maduro.

Saady Bijani advirtió que la escalada de represión cada vez cobra más víctimas, a su juicio por el capricho del gobierno nacional de no buscar una salida digna. “La Constituyente tiene más rechazo que nunca, no representa los intereses del pueblo. La dictadura sigue tambaleándose mientras no se deje la calle, ahora más que nunca en honor a los caídos debemos impedir la Constituyente a como de lugar y evitar que Maduro siga en Miraflores”, destacó.

“No son pequeños focos como afirma Maduro, es una gran mayoría que no está de su lado y que sin miedo sale a la calle a manifestar su rechazo, en busca de un mejor norte para Venezuela”, puntualizó.

DC/NP