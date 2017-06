Planes para salvar el país ¿Ahora o después de Maduro? Por Nestor Rincon  (@Nestorrinconf)

Asistí a un conversatorio de la ONG Hanna Arends en el colegio de abogados, escuche muchos jóvenes con convicción de luchar por Venezuela para tener un mejor futuro.

En mi primera intervención cuando expuse que para salvar a Venezuela de la actual crisis debíamos luchar por el cambio y exigir se cumpla el artículo 299 de la constitución que ordena aplicar planes estratégicos de desarrollo entodas las instancias de gobierno (ciudades y estados también), algunos respondieron que el único plan debía ser “salir de Maduro”, que los planesserian después de sacarlo,otrosdijeron que debíamos comenzar de una vez. Sin embargo, coincidimos que solo con planes bien elaborados y concertados entre el sector publico y privado saldríamos de la crisis y alcanzaríamos los objetivos de desarrollo, de hecho todos los oradores mencionaron la palabra plan y el director de la organización en el cierre del acto, dijo que tener buenos planes era la clave del éxito.

No obstante lo anterior, si hiciéramos una encuesta hoy, seguramente el resultado sería el mismo, la mayoría diría que el “Plan debe ser, salir primero de Maduro” porque el posicionamiento de rechazo contra Maduro como culpable de la crisis ronda el 85%,los resultados de su gestión son la ruina económica y social del país, y, más temprano que tarde se ira, porque el país colapsara y nadie en su sano juicio lo defenderá.

Pero ¿podemos aplicar los planes de una vez o tenemos que esperar que se vaya Maduro?

La inmensa mayoría de los países del mundo han tenido crisis económicas y han salido de ellas, precisamente aplicando planes, no después de salir de ellas, despuesde las crisis simplemente los han continuado aplicando. Al estudiar la historia de cada uno se puede ver claramente como de las crisis salen a partir del inicio de la aplicación de planes.

Pequeños y grandes, con poca o muchos habitantes, los países y ciudades europeas iniciaron la aplicación de la PlanificacionEstrategicadespues de la Segunda Guerra Mundial, en Norteamerica un poco antes, los asiáticos un poco despuesy algunos latinos como Chile, africanosy árabes entre los 80s y90s, todos sin excepción han seguido aplicándolos en forma consecutiva logrando excelentes resultados económicos y sociales. Algunos gobierno venezolanos lo han intentado hacerlo, pero no ha habido voluntad política para continuarlos y se ha impuesto la improvisación como estrategia para facilitar la corrupción.

La lista de las ciudades y países que han aplicado exitosamente la planificación estratégica seria muy larga para mencionarla en este espacio y menos podríamos explicarcómo han sido elaborados, ejecutados y los resultados alcanzados, para eso pronto publicare un libro, sin embargo, como referencia mencionare algunos de los más exitosos planes estratégicos:

Republica Dominicana y su Plan Estratégico de Desarrollo Turístico con el cual en pocos años han triplicado la cantidad de turistas extranjeros, lograron 6 millones en 2016 y tienen la meta de 10 millones de visitantes para 2020. Perúque salió de la crisis institucional creada por Fujimori cuando disolvió el Congreso a ser la economía que más crecerá en los próximos 10 años en America Latina. El Plan Estratégico de Guayaquil para convertir un malecón abandonado en el rio Guayas, lleno de ratas y delincuentes, en un hermoso boulevard de 2.5 kilómetros lleno de restaurantes, cafés y sitios de entretenimiento para niños, que recibió el año pasado más de 1.600.000 visitantes;o los planes estratégicos para el desarrollo metropolitano de Barcelona España, para convertir antiguos mercados populares como el de La Boqueria en modernos símbolos del éxito comercial y económico, centros no solo de alimentos frescos sino de gran atractivo turístico; o el Big Push o de gran empujo, famoso Plan Estratégico con los que Corea del Sur ha construido 1000 parques industriales donde están las fábricas de la KIA, Hyundai, LG, Deawood, Sangsum entre muchas otras que producen miles de millones de dólares, empleos y calidad de vida a ese pequeño país 10 veces mas pequeño que Venezuela convirtiéndolo en una verdadera potencia económica mundial;

¿Porque en Venezuela no se aplica la planificación estratégica a pesar del éxito que este método produce a cientos de países y ciudades en el mundo y estar ordenado en el artículo 299 de la constitución?

Los gobernantes y políticos venezolanos han sido muy hábiles en polarizar a los venezolanos mediante la imposición mediática de temas emocionales para que no se fijen en los resultados de su gestión. Son especialistas en inventar cuentos, en la “guerra” acusaciones e insultos, buscan atención y posicionamiento mediático y muchas veces hemos caído en esa misma trampa. Hasta reconocidos intelectuales sucumben al influjo.Han abusado de las promesas populistas e improvisadas sin el respaldo de estudios de viabilidad y rentabilidad, por eso no hablan de planes, ni de resultados, esas palabras no aparecen en sus discursos, y cuando las usan es para engañar porque no son planes sino deseos para crear la ilusión de que lo que ofrecen es algo serio. No señores un plan es algo serio que implica un compromiso con la sociedad organizada y con los resultados.

Si duda que si tuviéramos gobiernos que guíen su gestión por planes estratégicos concertados con la iniciativa privada, Venezuela sería un país rico y desarrollado y ni Maduro ni nadie debería servir de excusa para no comenzarlos aplicar en pueblos, ciudades, estados y regiones del país, donde los recursos públicos se siguen gastando sin planes y sin control ciudadano.

Mientras se termina de ir Maduro incorporemos a la lucha la bandera del pedimento de planes de desarrollo para las ciudades y estados del país y que los alcaldes y gobernadores se vean obligados a convocar a los Consejos de Planificación en cumplimiento del artículo 299 de la constitución. Luchemos por un cambio de gobierno nacional y de todos los demás gobernantes que niegan a sus pueblos el desarrollo al no cumplir la constitución.

DC / Néstor Rincon / Presidente Fundación Propuesta País / www.propuestapais.org / @Nestorrinconf