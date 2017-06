Pedro Carreño acusó a la Fiscal de alentar al terrorismo con recurso de nulidad

Pedro Carreño, diputado a la Asamblea Nacional (AN), acusó a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, de alentar al terrorismo al introducir un recurso de nulidad contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Para seguir alentando el vandalismo, la criminalidad y el terrorismo son las temerarias declaraciones de la más compiscua vocera política de la derecha reaccionaria criminal y terrorista, que es Luisa Ortega Díaz, con esas temerarias declaraciones, esas acciones, ella busca insuflar ánimo, darle energía a las acciones de la calle para seguir alentando la muerte, las quemas, el terrorismo, la desestabilización”.

Carreño, comentó en una entrevista transmitida por Venezolana de Televisión este viernes 9 de junio, que “la señora Ortega Díaz, dentro de sus atribuciones que da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no tiene competencias subvertir orden, no es competencia del Estado que es garante del orden, no tiene competencia para alentar la violencia”, recalcó.

A juicio de Carreño “Ortega perdió su condición de fiscal”, aclaró que debe garantizar el orden del sistema de justicia y “como ella no actúa como tal ha perdido la autoridad moral, y aunque de hecho esté en el cargo ella perdió ya su condición de Fiscal y se convirtió una vocera política”.

DC | Caraota Digital