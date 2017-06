Patricia Schwarzgruber recibió amenazas de su ex pareja Daniel Otayek

Este mensaje se lo quiero dedicar a todas las madres Venezolanas que estoy segura que como yo han pasado momentos duros con sus hijos y los padres de ellos,q se han sentido amenazadas y han tenido mucho miedo como madres.Pues hoy, a las 5 pm fui una de ellas, hoy el Sr. Daniel Otayek junto a su padre Michel Otayek (cosa q no entiendo q hace un "hombre " de 40 años con su papi al lado en un tema de ex parejas)y 4 hombres q no conozco estuvieron en la puerta de mi casa, violando mi privacidad y lo mas grave y sagrado la estabilidad emocional de mis hijos,estuvieron amenazándome con q se llevarian a mi bebe,q me prepare para lo q me viene,q ellos en lo q tengan al bebe se lo llevarán fuera del país,yo tenia a mi bebe en brazos y ni eso los detuvo en parar toda esa locura q estaban cometiendo lo peor es q me amezaron delante de mi hija de casi 7 añitos quien vio todo y está muy afectada por lo sucedido,ella no dejaba de llorar y me pidió q cerrara la puerta con llave porque tenia miedo de q en la noche se lleven a su hermanito,eso fue lo q ella lamentablemente tuvo q escuchar y ver,el bebe esta con fiebre casi 40 (supongo q es producto de la angustia q vivio) tengo el corazón destruido y una profunda indignacion como madre y como mujer, temo por la seguridad de mis niños,la mia y la de mi familia,pero así y todo jamás dejaré de protegerlos,NUNCA! Imagínense lo q senti cuando vi todo eso,solo abrace fuerte a mi bebe y les dije q de la casa mi hijo no sale bajo esas amenazas tan despiadas en contra de una madre. Denuncio esto públicamente porq las mujeres TENEMOS Q HABLAR,NO callarnos MAS,lucharé todos los dias por los derechos y la protección emocional de mis hijos,levantare mi voz las veces q sean necesarias en contra de las agreciones a la dignidad de la mujer,denunciaré la violencia contra la mujer,NO MAS!Por suerte me grabaron espero lo publiquen de principio a fin SIN EDITARLO a su conveniencia ya q se encargaron de hacer todo esto publico desde hace 7 meses.Mujeres levanten su voz y no tengan miedo.Defiendan a sus hijos cada segundo de su vida y sigan su❤️ de madre,tengan fe y recuerden q la ley nos asiste.Quiero q sepan q mañana me levanto más fuerte q nunca.

