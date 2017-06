OEA y la Constituyente Express, por Pedro Segundo Blanco (@pedrosegundoABP)

Quienes de una u otra manera, hemos tenido responsabilidades públicas y representación del estado, bien sea a nivel ejecutivo, legislativo o judicial, sabemos que el ejercicio de la función diplomática es lento, complicado y a veces hasta difuso, porque de lo que trata esta ciencia es, del estudio de los intereses y las relaciones que se dan entre unos estados y otros, en procura de conciliar y procurar mantener relaciones que satisfagan las expectativas de las naciones y la paz y la convivencia entre los pueblos; para eso nacieron las organizaciones regionales internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la de Estados Americanos y todas las existentes en el mundo, que su tendencia es optimizar y dinamizar un poco, este difícil tema de la diplomacia mundial.

Pero el dramático, anti democrático y brutal caso venezolano, aún cuando ha sido ventilado en muchos países del mundo y en varias organizaciones intercontinentales y mundiales, pareciera que no termina de ocupar la atención e importancia que merece, porque siguen ocurriendo zarpazos, agresiones, detenciones, heridos y muertes y la OEA, a la cual pertenecemos y fuimos fundadores el 30 de abril de 1948 bajo el primer mandato de Rómulo Betancourt, no termina de adoptar las urgentes medidas que desenmascaren la férrea y sangrienta dictadura que está instaurando Nicolás Maduro y que lo convierten y con él al estado venezolano, en un gobierno y estado forajido, que debe ser sancionado y combatido por toda la región.

Ante los ojos de la OEA y el mundo, los factores democráticos venezolanos ganaron la ÚLTIMA elección universal, directa y secreta realizada el pasado 6 de diciembre de 2015, donde obtuvieron 2/3 partes del parlamento y la respuesta de los forajidos fue usar la fenecida y derrotada Asamblea Nacional, para nombrar 33 magistrados del TSJ, donde varios diputados derrotados votaron por ellos mismos para convertirse en miembros del alto tribunal; destituyeron los cuatro parlamentarios electos por el estado Amazonas y año y medio después esos magistrados no han dicho nada y mantienen esa entidad federal sin representación en el parlamento; declararon inconstitucionales todos los actos, acuerdos y leyes aprobadas por la recién elegid AN, al punto incluso de dictar sentencias donde asumen sus funciones y competencias; en connivencia con el CNE y el poder judicial impidieron la realización del Referéndum Revocatorio planteado por la mayoría de los venezolanos y se burlaron del pueblo al no realizar las elecciones de gobernadores pautadas para diciembre de 2016 y lo más grave aún es, que al saberse rechazados por más del 80% de los venezolanos y para impedir las elecciones libres, se inventan una fulana constituyente, que de asamblea nacional constituyente no tiene nada, porque Maduro la convoca atribuyéndose la soberanía que es intransferible del pueblo, impone las bases comiciales que deben ser aprobadas por el voto popular en referéndum y decide quienes son candidatos y quienes votan y la irresponsable y deleznable Tibisay Lucena, que ha impedido todos los procesos electorales constitucionales planteados y vencidos, le da el trámite y la celeridad a la Constituyente Express, colocando a Venezuela en una grave y sangrienta situación, que en 78 días de protestas cívicas del pueblo para impedirla, ha generado un saldo lamentable y doloroso de 74 compatriotas asesinados por la dictadura, 359 presos políticos por disentir, miles de heridos de bala, perdigones, metras, lacrimógenas y gas pimienta, ataques con fusiles y tanquetas a residencias de familias venezolanas etc etc. hechos que obligan a la organización interamericana que se reúne a partir del lunes 19 de junio en Cancún, a tomar decisiones concretas y sanciones concretas, para impedir que Maduro y la tiranía sigan asesinando a nuestro pueblo indefenso y que la estafa constituyente asesine la República y sus maltrechas instituciones.

“Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes” PSB

DC / Por. Lic. Pedro Segundo Blanco / Ex parlamentario del estado Sucre / petersecond1@hotmail.com / @pedrosegundoABP