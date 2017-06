Norkys Batista entre lágrimas denunció “emboscada” de la GNB en la “Toma de Caracas” (Video)

La actriz Norkys Batista denunció “emboscada” por parte de funcionarios de seguridad mientras manifestaba este 19 de junio en la Toma de Caracas convocada por la oposición.

En un video inicial publicado a través de su cuenta de Instagram, la también modelo se mostró afectada tras el hecho que ameritó resguardarse dentro de un vehículo de desconocidos, quienes le ofrecieron ayuda.

El equipo de Caraota Digital logró ubicarla para captar sus impresiones tras lo ocurrido. Allí, Norkys manifestó entre lágrimas haber visto muy de cerca cómo los funcionarios de seguridad disparaban contra los ciudadanos que protestaban contra el Gobierno Nacional.

Rechazó las acciones emprendidas por los efectivos, al tiempo que aplaudió la posición actual de la fiscal general Luis Ortega Diaz, pues a su juicio “yo no voy a dejar en las calles porque yo necesito sentirme ciudadana preocupada por el país. No es posible que la señora Luisa Ortega salga diciendo que no está de acuerdo con la Constituyente y de aquel lado digan que está loca”. A continuación sus declaraciones.

DC | Caraota Digital