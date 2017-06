Mira como quedó Osmariel Villalobos luego se la pelea con Diosa Canales

A través de su cuenta en Instagram, la animadora venezolana Osmariel Villalobos, aseguro que se encuentra estable y mucho más tranquila. Esto luego de una pelea que tuvo con la vedette Diosa Canales en el baño de un gimnasio de Caracas.

Por su parte, Diosa Canales aseguró que ella sólo se defendió de Villalobos. “Quién me atacó fue ella a mí porque obviamente pensó: ‘Nada, yo soy más grande y listo, me desquito’ (…) sorprendida quedó que me defendí”.

Canales denunció a la animadora ante la subdelegación del Cicpc en el municipio Chacao.

VENEZUELA gracias por su apoyo, por sus oraciones y sus bendiciones para conmigo 😇 Me encuentro estable, más tranquila y en compañía de mis padres, familiares, amigos y todos ustedes ❤ que con su INFINITO AMOR me llenan de fortaleza para sobrellevar este momento tan dificil y tan injusto porque NO DEBE EXISTIR NINGÚN MOTIVO PARA LA VIOLENCIA ❤MI MISIÓN ES REGALARLES SONRISAS Y AMOR ❤ Les prometo que cuando me recupere VOLVERÉ alegrarles sus mañanas 💛💙❤ Una publicación compartida de Osmariel Villalobos (@osmariel) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 4:59 PDT

DC/EN