Mira como celebran los artistas venezolanos el Día del Padre #18Jun

Este que está aquí es mi viejo. El Dr Jose Elías Linares¡ @joseeliaslinares El hombre que me enseñó con el ejemplo que si uno se esfuerza logra lo que desee. El me ha contado la historia de su vida infinidad de veces y no me canso de oírla. Un niño que vivió en la extrema pobreza que dormía en carros abandonados junto a otros niños por allá en el polvorín. Vivió en correccionales y a pesar de todo eso soño con salir adelante. Como pudo estudió y mucho para poder surgir. Recuerdo mi infancia me llevaba a los patios de la UCV para que yo jugará mientras el estudiaba. Me enseñó que se tiene que ser honrado, respetuoso y humilde principios que voy a transmitir a mis hijos.. De el herede ese defecto o virtud de decir las cosas en la cara a pesar de las consecuencias y el no tener filtro entre el cerebro y la lengua. Ademas es mi fans #1 .. GRACIAS PAPÁ POR ESTAR SIEMPRE AHI. TE AMO. FELIZ DÍA DEL PADRE..

