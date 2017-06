Marea Socialista llamó a abstenerse a votar por la Constituyente o marcar nulo

El politólogo y magister en psicología social, Nicmer Evans, miembro de Marea Socialista, se reunió este lunes en la sede del Ministerio Público –MP-, con la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

En el espacio En Sintonía de Unión Radio, Evans precisó que se concentraron desde tempranas horas de la mañana frente al MP en apoyo a la fiscal y su rechazo a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente –ANC- sin consultar el pueblo. “Respondiendo además a los ataques de unas seis personas que con una tarima y un gran sonido se desplegaron en Parque Carabobo”.

“La fiscal nos invitó a analizar la situación del país y tratar de establecer estrategias en función de la necesidad de generar acciones mucho más concretas en la defensa de la constitución. Nos convocó como parte de Marea Socialista y de la Plataforma en Defensa de la Constitución en una seguidilla de reuniones que hemos estado desarrollando desde la semana pasada”, detalló.

Evans precisó que se están planificando acciones para articular la protesta pública y sobre la necesidad de que sectores institucionales de los poderes públicos se sigan pronunciando en defensa de laConstitución. “Estamos seguros de que van a haber más pronunciamientos por parte de sectores de los poderes públicos, y establecer puentes de diálogo y negociación con los factores en pugna en el marco de la polarización y la necesidad del surgimiento de una actor alterno que es el que hoy se expresó en la fiscalía”.

Ante la presión desde diferentes flancos, Evans considera que existe la posibilidad de que no se realice la votación de la ANC pero “si llegamos a la elección del 30 de julio, estamos llamando a la abstención activa y al voto nulo en el caso de que se obligue a votar”.

Evans explicó que de no realizarse esa votación de la ANC, el bloque de grupos despolarizados seguirá actuando porque el hecho de que no se concrete el proceso constituyente no acaba con la grave crisis que afecta al país.

DC | Unión Radio