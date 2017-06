Maite Perroni puso esta condición para participar en reencuentro de RBD

El presunto reencuentro de RBD sigue siendo muy comentado en la prensa y en redes sociales. Precisamente, Maite Perroni fue consultada por esta posibilidad. La actriz aseguró que participaría en la sonada reunión de la banda mexicana pero con una sola condición. ¿Cuál es?

Si se diera el hecho de estar los seis nuevamente en un escenario no me perdería la oportunidad de disfrutarlo con ellos. Si no fuéramos realmente los seis y no se lograra que todas las piezas y los elementos estuviéramos, pues continuaría mejor con los proyectos que estoy trabajando de mi parte”, dijo Maite Perroni en una reciente conferencia de prensa en la Ciudad de México. Para Maite, sería algo increíble algo increíble vivir por un momento determinado eso que se vivió hace muchos años”. La recordada Lupita de ‘Rebelde’ aseguró que al día de hoy se podría lograr si quisiéramos”.

Mientras que toda la producción se pone de acuerdo sobre el reencuentro de RBD, Maite Perroni sigue enfocada en su carrera musical. Y es que su recién estrenado sencillo ‘Loca’ está causando revuelo en las plataformas digitales.