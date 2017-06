Maduro vs Chávez, por José Lombardi (@lombardijose)

La imposibilidad de articular una fuerza de oposición poderosa y ordenada que derrote al Gobierno, ha generado que se articulen factores descontentos del oficialismo, el haber sido desplazados por sus antiguos compañeros de Revolución sumado a la necesidad imperiosa de marcar distancias con un Gobierno reconocido internacionalmente como “narco corrupto” y violador de Derechos Humanos, ha permitido que estos factores sean actores estelares en el desenlace de la crisis venezolana.

Ahora bien, ¿quiénes son estos factores oficialistas que se empiezan a mover? Comenzando por Aldo Giordani y pasando por Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro, CliverAlcalá Cordones, Nicmer Evans, Rafael Ramírez hasta la más reciente Luisa Ortega Diaz, todos sin excepción, eran parte del grupo íntimo de poder del expresidente Chávez, pero que se han negado a reconocer a Nicolás Maduro como el líder sucesor de la revolución.

Las crisis son como una olla de presión, cuando el agua hierve el vapor buscara salir por la primera hendija que se le presente y si no la tiene estallara, en el caso venezolano pareciera que la válvula de escape se encuentra hoy ubicada en estos factores, sin embargo, como todo proceso histórico con características similares a las actuales de Venezuela, serán las Fuerzas Armadas las que jueguen el rol estelar y la explicación es muy sencilla, son quienes detentan las armas para forzar a la sociedad a determinar un camino, en definitiva son quienes colocan la balanza de un lado u otro, de allí la importancia de la subordinación de estas al poder civil y las leyes, cosa que lamentablemente no ocurre en Venezuela pero que será el reto de los años por venir.

Lo interesante de la presencia activa de estos factores oficialistas, radica en la posibilidad de generar respuestas institucionales a la grave crisis, creando así las condiciones favorables para un escenario en donde se puedan sumar otras instituciones del Estado que fuercen una solución constitucional, logrando de esta manera evitar un conflicto violento con características peores a las actuales.

No tengo dudas que la lucha que se libra hoy en Venezuela no tiene nada que ver con más del ochenta por ciento de venezolanos que queremos un cambio Democrático y en Paz, esto está decidido y es cuestión de tiempo para que ocurra, la lucha de hoy en Venezuela es entre Maduro y Chávez, dos facciones oficialistas que se niegan a entregar el poder y que no terminan de asimilar el fracaso del socialismo del siglo 21, por un lado los Maduristas pretendiendo aferrarse al poder cueste lo que cueste y por el otro los Chavistas tratando de salvar lo poco que les queda para algún día volver a soñar con ser una opción electoral de izquierda.

Recientemente el periodista Wladimir Villegas en su programa de Globovisión tuvo como invitado a su hermano, el Ministro de Comunicaciones Ernesto Villegas, en el queda explicado en video lo que hoy aquí expongo, interesante verlo.

DC / José Lombardi /@lombardijose