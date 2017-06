Maduro llamó “malagradecidos” a quienes no reconocieron aporte de Gobierno a la Vinotinto

El presidente de la República, Nicolás Maduro resaltó la “tremenda hazaña” llevada a cabo por los muchachos de la selección venezolana de Fútbol en el Mundial sub-20, sin embargo afirmó que existían “malagradecidos” que no reconocieron la participación del Gobierno en dichos avances deportivos.

“Tremenda hazaña hicieron los muchachos de la Sub-20 desde aquí les envío mi agradecimiento, solidaridad y reconocimiento”, dijo.

Añadió que en los años 80 “no sucedía eso” y que a pesar de eso no le importa “que no lo reconozcan” porque en su gobierno “lo vamos a seguir haciendo”.

“Aunque algunos malagradecidos no lo reconozcan, Venezuela tiene un nombre en el deporte mundial gracias a que aquí hay educación, masificación deportiva y atención a la juventud en todas sus edades (…) no me importa que no lo reconozcan, lo vamos a seguir haciendo”, reiteró.

DC | Diario 2001