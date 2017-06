Ly Jonaitis: Pasaré de darles los “Buenos Días” a “Buenas Noches

Gracias a esta familia escogida, a ellos les digo que este no es un adiós, que nos seguiremos viendo por los pasillos de esta casa.. A ustedes les digo GRACIAS por el apoyo que me han brindado a lo largo de estos 7 años en Televen y por los años que vendrán… Nos seguiremos encontrando Sábado a Sábado acercándolos a sus artistas favoritos en @especialconlyjonaitis, pasaré de darles los "Buenos Días" a "Buenas Noches Venezuela"! Gracias por tanto!!! ❤️🇻🇪 @Dioneila @mellamanalvaro @anmariecamacho @joseandresvivas @yarescott @andrecamposg @daniismarquez @jorg_lopez

