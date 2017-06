Luis Almagro respaldó postura de la Fiscal respecto a la Constituyente

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, respaldó la posición que fijó la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, respecto a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el presidente Nicolás Maduro sin un referendo consultivo previo.

Almagro se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter, en la que escribió que coincide con la postura de Ortega Díaz, quien nuevamente acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para pidió a la ciudadanía sumarse a solicitud de nulidad contra la Constituyente.

Esta comparecencia se produjo exactamente un día después, luego que la Sala Constitucional del máximo tribunal del país declaró “inadmisible” la solicitud de aclaratoria sobre la sentencia 378, en la que se avaló la legalidad del proceso sin consulta.

Sobre este aspecto, el oficialismo se ha aferrado al argumento que no hay necesidad de una votación en la que se decida si hay una ANC o no, al considerar que en 1999 se realizó porque la Carta Magna de 1961 no establecía dicha figura.

Coincidimos con Fiscal @lortegadiaz en que ANC viola la Constitución Bolivariana pero además no resuelve el problema real de #Venezuela https://t.co/2PzCt0gMu3 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) June 8, 2017

