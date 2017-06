¡Lo deja en la calle! Marjorie de Sousa desmiente con pruebas las acusaciones de Julián

La riña entre Marjorie de Sousa y Julián Gil sigue, esta vez la actriz venezolana demostró que el padre de su hijo miente en las acusaciones que hizo referente al problema de salud que presentó Matías el viernes pasado por la noche.

Luego de que Julián asegurara que se enteró de que el niño estaba en el hospital por los medios de comunicación, Marjorie publicó en su cuenta de Instagram un capture de la conversación que sostuvo con el actor esa noche, donde inicialmente le informaba lo que había pasado.

“Me enteré por la prensa”, dijo Gil a un programa mexicano. “Yo sí le escribí a ella. Me preocupé, y me enteré por la prensa, lo bueno es que tengo amigos. Increíblemente me entero por otros medios, si ella quiere con su equipo mandar comunicado, me tocará vivir eso” declaró.

Marjorie por su parte escribió junto a la imagen, “Penosamente y derivado de los recientes acontecimientos que ponen en credibilidad mi testimonio y el de mi equipo, aquí esta textual la conversación que sostuve con el papá de Matías #JulianGil el pasado viernes cuando se presentó una emergencia médica”.

“Independientemente de cualquier situación legal o personal por supuesto que él siempre tiene que estar enterado de lo que ocurra con nuestro hijo justo como lo esperaría yo si él se encontrará en la misma situación, es una pena seguir llegando a estos detalles tan personales que afectan tanto pero tampoco es justo asumir la situación como tal solo porque obedece a sus intereses mediáticos” concluyó la venezolana.

