Lilian Tintori insiste en denuncia de aislamiento extremo de Leopoldo López en Ramo Verde

Durante 26 días consecutivos autoridades de la cárcel militar de Ramo Verde han prohibido la visita a la familia del líder venezolano y preso de conciencia, Leopoldo López, sin motivo alguno, lo que Lilian Tintori calificó como un aislamiento extremo e hizo un llamado a la CIDH, la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y las autoridades militares para que “respondan por la violación de los derechos humanos de Leopoldo”.

Tintori, informó que “hoy 30 de junio, son las 12:05 del mediodía y me prohíben una vez más pasar a ver a Leopoldo. Los abogados tienen casi tres meses sin ver a Leopoldo. Pregunto a las autoridades si alguien ha venido y no me dan información, pregunté si mañana puedo venir con mis hijos, porque es el derecho de la visita familiar, y me dicen que no tienen respuesta”.

La activista de derechos humanos dijo que recibió la información que “la Defensoría (del Pueblo) vino a Ramo Verde, pero me pregunto, ¿cómo no me dejan pasar a mí? Mi llamado es a la Defensoría del Pueblo, a la institución, ¿cómo es que supuestamente entraron a ver a Leopoldo y a la familia no la dejan pasar? A Vladimir Padrino López le pregunto ¿qué pasa? ¿Por qué no dan respuesta sobre cómo está Leopoldo y por qué no nos dejan pasar? ¿por qué no puedo ver a mi esposo?”.

Tintori recordó la gravedad de la denuncia de estar siendo víctima de tortura realizada por López, por lo que exhortó al presidente de la CIDH, Francisco Eringuren, para que las atienda. “Usted conoce el caso de Leopoldo. Me pregunto ¿qué dice Larry Davoe sobre la situación de Leopoldo? Que lo tienen aislado y que ni sus abogados han podido entrar. Es responsabilidad de la CIDH porque tienen el caso de Leopoldo y saben las mentiras de Larry Davoe ante la CIDH, saben que lo tienen en una celda sin luz, que no dejan pasar a los abogados y familiares, que le quitan la llamada familiar”.

Aseguró que tanto la CIDH, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Defensa y Nicolás Maduro, “tienen la responsabilidad de responder por la situación de Leopoldo, no sean cómplices de la violación de los derechos fundamentales de los venezolanos, de los presos políticos, de Leopoldo. Nosotros seguiremos de pie, porque Venezuela quiere libertad. No sé nada de Leopoldo, pero sé que donde esté se encuentra firme y resistiendo por la libertad de Venezuela. Igual que los presos políticos que están en huelga de hambre, diputados haciendo huelga desde la cárcel”.

Los abogados del dirigente de Voluntad Popular, suman casi 90 días sin poder tener acceso a Ramo Verde, lo que representa la violación del derecho a la defensa. Tintori manifestó que “por todos los presos políticos denunciaremos siempre, porque esto es responsabilidad de quien destruyó al país: Nicolás Maduro. Así encierren a Leopoldo, sin luz, sin que lo podamos ver, él está presente en los corazones de todos los venezolanos”.

