Lester Toledo: Ni helicópteros ni rumores de militarización nos desviarán de nuestra lucha

“A quienes preguntan cuál es la línea ante los hechos de este martes en Caracas, la respuesta es una sola: Calle y más calle en los 335 municipios del país. Ni helicópteros, granadas o rumores de militarización del país nos sacarán de nuestro foco principal”, así reaccionó el diputado venezolano Lester Toledo al fijar posición en torno a los recientes hechos registrados en el país durante la noche de este martes.

Para el dirigente nacional de Voluntad Popular lo que se esconde tras estos sucesos es un claro interés de distraer a los venezolanos de su lucha en las calles.

“Ya van 89 días de protesta continua que evidentemente han debilitado a este régimen. La señal es obvia, y al no poder contrarrestar la fuerza de esta rebelión, al no poder justificar su constituyente, ni las decisiones del TSJ, recurren a estas estrategias para intentar cambiarnos la agenda. Y nuestra agenda no se va a detener hasta lograr sus objetivos”.

Recordó Toledo que la motivación que sostiene a los venezolanos en la calle es: Elecciones generales, libertad para los presos políticos, restitución de la Asamblea Nacional y respeto a la autonomía de los poderes y apertura del canal humanitario, “a esta motivación se suma la lucha frontal en contra de ese mamotreto de constituyente ilegal e inconstitucional”.

Golpe institucional

El diputado Toledo consideró una aberración la más reciente decisión del Tribunal Supremo Justicia que confiere a la Defensoría del Pueblo actuaciones y competencias propias del Ministerio Público.

“Continúa este régimen atropellando el orden constitucional. Con esta decisión termina de sepultar el Estado de Derecho y el principio de autonomía de los poderes públicos. Este es el más claro acto de un régimen dictatorial que usa su brazo judicial para blindarse y atornillarse a la fuerza en el poder”.

Toledo alertó que con todas estas actuaciones, que calificó de abusivas, “están empujando aún más al pueblo a la calle, un pueblo que no se va a detener hasta lograr la salida del abusador mayor”.

“Nosotros seguiremos firmes denunciando la dictadura de Maduro quien ya reconoció que no cuenta con el respaldo popular y por ello amenaza con las armas”, finalizó Toledo.

