La Bomba recordó a Arnaldo Albornoz a cinco meses de su asesinato

Ya son 5 meses de la desaparición física de nuestro por siempre temido Arnaldo Albornoz, producto de un asesinato del cual no se ha hecho justicia. Sin duda, era un ser de luz que dejó huella en los corazones de todos nosotros. Te amamos y te extrañamos muchísimo. Dios te tenga en su reino. Descansa en paz😇 #ArnaldoAlbornoz #ElMásTemidoDeLaFarándula #5Meses #Justicia #LaBomba

