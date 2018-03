Kim Kardashian y Kanye West quieren un tercer hijo y recurrirán a una madre de alquiler

La socialité californiana Kim Kardashian, de 36 años, buscará tener un tercer hijo, sin embargo, ahora recurrirá a una madre de alquiler, pues un tercer embarazo podría poner en riesgo su vida.

La información anterior fue dada a conocer por el portal de Internet ‘TMZ’, en donde se publicaron algunos de los puntos con los que contará el contrato que firmarán con la madre en alquiler y una agencia.

El citado website dio a conocer la fuerte suma de dinero que pagarán Kim Kardashian y Kanye West por ver cumplido su sueño de darle un hermanito a North y Saint, sus dos pequeños hijos.

La pareja hará 10 pagos mensuales de 4,500 dólares para pagar los 45,000 dólares que les costará convertirse en padres de nuevo, cifra que se vería considerablemente incrementada por diversos factores.

En caso de que la madre de alquiler quede embarazada de más de un hijo, por cada hijo extra la pareja deberá pagar 5,000 dólares, mientras que si pierde sus órganos reproductivos deberán desembolsar 4,000 dólares. También tuvieron que realizar un depósito a la agencia que asciende a los 68,850 dólares.

Además de las condiciones económicas, en el contrato también se especifica los requisitos con los que debe de cumplir la madre de alquiler, lo cual incluye no fumar, no beber y no ingerir drogas durante el embarazo, así como tampoco podrá mantener relaciones durante las semanas previas al embarazo, ni en las tres semanas posteriores a la implantación del embrión.

Tampoco tendrá permitido darse baños de sauna, usar el Metro, teñirse el cabello, tocar arena para gatos, beber mucha cafeína o comer pescado crudo, mientras que Kim y Kanye se comprometen a solventar las responsabilidades legales en caso de que el bebé tenga algún tipo de enfermedad.

“Deben asumir las responsabilidades legales del bebé aunque tenga cualquier enfermedad congénita u otras anormalidades o defectos”, se puede leer en el contrato.

Kim decidió recurrir a la madre en alquiler debido a que padece placenta accreta, una enfermedad que consiste en una excesiva adherencia de la placenta a la pared uterina y que causa hemorragias vaginales.

