Kathy Griffin será investigada por el Servicio Secreto de EE.UU tras polémica foto

Después de la polémica que se desató cuando Kathy Griffin posó con la cabeza decapitada de Donald Trump, la comediante dijo sentirse perseguida y ahora informó que el Servicio Secreto la contactó para decirle que será investigada.

La misma Kathy Griffin aseguró que el Servicio Secreto la contactó para informarle que está siendo investigada por haber posado con la cabeza decapitada de Donald Trump según informa People en Español.

A pesar de que la comediante se mostró arrepentida por sus actos y pidió perdón por lo ocurrido, dijo que la familia Trump está “tratando de arruinar su vida”, pues ya la han rechazado de varios trabajos, uno de ellos, en la cadena CNN donde se encargaba de presentar el especial de Año Nuevo desde New York.

En la conferencia de prensa que ofreció, Griffin dijo: “No le tengo miedo a Donald Trump, es un matón”.

“Sobre la imagen, las disculpas siguen en pie. Me siento horrible… cometí errores, soy una comediante expuesta”, agregó. “Fui muy lejos. La imagen es muy perturbadora. Entiendo que ofenda a la gente. No fue gracioso. Entiendo”.

"When we go High, they go Low" #kathygriffin pic.twitter.com/Qtzoepb5Ap

— Days Of Trump (@DaysOfTrump) May 31, 2017