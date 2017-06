Juventudes de Voluntad Popular rechazan “Plan Chamba” de Nicolás Maduro

El activista juvenil de Voluntad Popular y ex presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Hasler Iglesias, rechazó el “Plan Chamba Juvenil” propuesto por Nicolás Maduro, ya que no soluciona ninguno de los problemas que enfrenta la juventud venezolana y solo servirá para profundizar la crisis humanitaria que actualmente enfrenta el país. Indicó que no hay forma de creer que Nicolás Maduro será capaz de generar nuevos empleos cuando en 18 años el régimen acabó con casi 500.000 empresas.

“Hay que ser bien caradura Nicolás Maduro para decir que con tu plan “Chamba Juvenil” lograrás solucionar los problemas de la juventud luego de 18 años de abandono, para asegurar que vas a generar 40.000 empleos en la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Si hablamos de empleos el régimen ha cerrado cerca de 500.000 pequeñas, medianas y grandes empresas en el país. Incluso quienes hoy tienen un empleo no tienen suficiente para pagar su educación, no les alcanza para comprar sus alimentos o medicinas, mucho menos para comprar un carro o una casa para comenzar una familia”.

Iglesias destacó que los 42.000 millones de bolívares aprobados por el régimen serían utilizados para reforzar los cuerpos de represión del régimen en lugar de afrontar los verdaderos problemas que actualmente enfrentan los jóvenes venezolanos. En ese sentido, indicó que el único camino para mejorar las condiciones de vida de la juventud venezolana pasa por la salida de Nicolás Maduro del palacio de Miraflores.

“En nuestras universidades los jóvenes se retiran para lograr una deserción de casi el 35%. Nada más el año pasado 20.000 jóvenes entre 15 y 20 años fueron asesinados a manos de la delincuencia, sumando 400.000 jóvenes asesinados en 18 años que tiene este régimen en el poder. Este plan de Maduro es una farsa, un posible antro de corrupción que usará para inyectar 42 millones de bolívares a las fuerzas represivas del régimen. El mejoramiento de las condiciones de los jóvenes pasa por la salida de Maduro, y esa es nuestra lucha”.

Por su parte, el dirigente juvenil de la tolda naranja en el estado Bolívar, Rafael Tirado, condenó la persecución que mantiene el régimen de Nicolás Maduro contra todos los jóvenes que piensan distinto. Destacó el caso del responsable juvenil de Voluntad Popular en el estado Bolívar, Samuel Petit, quien luego de ser detenido arbitrariamente fue enviado a la Cárcel del Dorado, un plantel destinado a alojar a los criminales comunes que actualmente recorren con impunidad las calles de Venezuela.

“La dictadura ha llegado al punto en que las sentencias jurídicas están a la merced de las sentencias políticas. Nicolás Maduro busca derribar por la fuerza, de manera brutal, las convicciones de los muchos jóvenes que luchan ahora por #LaMejorVzla. Samuel Petit y 30 jóvenes más de la entidad, son casos de justicia viciada. Jóvenes detenidos por manifestar pacíficamente dentro del marco de la Constitución. El único delito de Samuel y los chamos es pensar distinto y querer una mejor Venezuela, por eso amaneció junto a otros jóvenes con la vestimenta de los presos comunes, en una cárcel que debería servir para contener a los delincuentes que hoy andan libres por las calles. Pero a la cúpula de la dictadura le decimos que no descansaremos hasta conseguir la libertad de Venezuela y con ello la de nuestros presos políticos”.

Asimismo, aseguró que pese a la represión los jóvenes no claudicarán hasta conseguir el cambio que desean todos los venezolanos. “Nosotros como jóvenes libertarios estamos orgullosos de la lucha que estamos llevando a cabo, porque estamos conscientes de que Dios les da las batallas más difíciles a sus mejores guerreros y los jóvenes estamos más convencidos que nunca de que vamos a liberar a Venezuela. No vamos a claudicar hasta construir el país con el que soñamos todos los venezolanos”, puntualizó.

