Juan Arango rechazó propuesta de la Constituyente

Juan Arango, una de las personalidades más emblemáticas del fútbol nacional, señaló ayer durante una entrevista en el programa del periodista Jaime Baily, que en Venezuela no puede haber una Asamblea Nacional Constituyente.

Desde la ciudad de Miami, donde se realizó el encuentro de Arango con el periodista, señaló que “cerca de mi casa he visto gente sacando comida de la basura, y mi mujer y yo hemos tenido comida y vamos y le llevamos, a mí en lo personal me da tristeza, da tristeza ver a gente sacando comida entre la basura, le da a uno vergüenza, le parte el corazón, cuando lo tengo al lado no lo puedo permitir”, destacó Arango.

Destaca que ya nadie puede permanecer ajeno a lo político y que ante lo evidente todos deben fijar una posición. “Actores, cantantes y deportistas nos aislamos de lo que está pasando y ya hay que hablar del tema”, destacó.

DC/GB