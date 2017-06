Identifica cuáles son los beneficios de donar sangre

Ceder parte de nuestra sangre ayuda a salvar vidas pero, además de la satisfacción de hacer algo maravilloso por los demás, la donación también puede favorecer la salud de quien lo practica, según indican varios estudios.

Más allá de tratarse de un acto de amor y solidaridad con el otro, donar sangre también es beneficioso para uno mismo, ya que permite que el fluido se renueve, por ejemplo. Conoce algunas razones de por qué deberías ser donante.

Donar sangre, un hermoso gesto

Con cada persona que dona su sangre, se puede salvar la vida de varias personas, al menos tres, ya que se separan las plaquetas, el plasma y los hematíes y se realiza la transfusión a quién lo necesita. Además, debemos tener en cuenta que no hay un sistema tecnológico que se haya creado hasta el momento para fabricar sangre humana y la de los animales no es adecuada. Las proporciones de glóbulos o plaquetas que precisamos sólo son compatibles con las que tiene otra persona.

Se trata de un acto de total solidaridad, generosidad y altruismo, siendo una acción desinteresada y muy benéfica. Recuerda que en algún momento de tu vida también puedes precisar sangre. A su vez, te garantizas un análisis completo de tu salud: tensión, grupo sanguíneo, detección de anemia, hepatitis B o C, sífilis, anticuerpos irregulares o HIV.

Beneficios de donar sangre

Los estudios clínicos han afirmado que ser donante es una buena alternativa para limpiar tu sangre, reducir las probabilidades de padecer ataques cardíacos y accidentes cardiovasculares. Los adultos con colesterol por ejemplo, encuentran en la donación de sangre una excelente opción para depurar los triglicéridos malos y que se formen buenos.

Además, permite que se eliminen las cantidades de hierro que “sobran” en el organismo, siendo muy bueno para el corazón y las venas, beneficiando a todo el aparato circulatorio. Donando sangre cada 6 meses durante 6 años, se reduce en casi un 90% la probabilidad de padecer enfermedades coronarias o circulatorias.

Consejos para ir a donar sangre

Si quieres donar sangre, ya sea a un familiar o conocido o como un acto voluntario, recuerda:

Tener al menos 18 años y no más de 65, una estatura mínima de 1,50 metros y 50 kg de peso

Gozar de buena salud, no estar enfermo ni haber ingerido un medicamento en los últimos 3 días

No haberse realizado tatuajes o piercings en el último año

No ser adicto a drogas

No haberse sometido a cirugías en los últimos tres meses

No estar embarazada, amamantando o menstruando

Si se padece de diabetes o presión alta se puede donar sangre, siempre y cuando se esté bajo tratamiento médico.

Grupos sanguíneos y sus donantes

Grupo O: puede donar a cualquier tipo, pero recibe únicamente de su mismo tipo.

Grupo A: puede donar a los tipos A y AB, pero recibe de los tipos O y A.

Grupo B: puede donar a los tipos B y AB, pero recibe de los tipos O y B.

Grupo AB: puede donar a otros AB, pero recibe de todos los grupos.

DC/MCS