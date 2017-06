Hoy se celebra el Día del Padre ¡Felicidades! #18Jun

Todos los años se celebra el día del Padre en Venezuela, el tercer domingo del mes de Junio.

Momento perfecto para rendir tributo a los hombres que tuvieron los pantalones bien puestos y asumieron su rol. Hasta algún tiempo los padres eran considerados el único que podía salir a trabajar, el único que tenia derecho de imponer las reglas del hogar, era respetado por sus hijos.

Sin embargo, cómo no reconocer la disciplina y rectitud con la que educaban a sus hijos, cómo no recordar sus enseñanzas y consejos que con sabiduría impartían en largas tertulias familiares, cómo no enorgullecerse de que dieron un nombre limpio, respetable y digno como la más grande herencia del ser humano.

En la actualidad los roles de los padres han cambiado, si bien es cierto sigue siendo el eje del hogar, sus actividades son compartidas con la madre y viceversa, es decir el padre y la madre trabajan fuera de casa para llevar el sustento al hogar, pero de igual manera ambos comparten los quehaceres del hogar y la crianza de los hijos.

DC/Agencias