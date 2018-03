¿Hacia el Jaque Mate? Por Yrmana Almarza (@Yrmana)

Todo parece indicar que… estamos cerca de él. Thays Peñalver, en un artículo que publicó en mayo pasado titulado “Este cuento se acabó”, escribió: “Maduro va de catástrofe en catástrofe. Ya no es un asunto de ser exitosos, ni de marchar a paso de vencedores, ni de inventarle motores al burro. No es broma, un tercio de la economía se habrá perdido con Maduro. El chavismo perdió toda capacidad de gobernar. Su gobierno se ha simplificado de tal manera, se ha minimizado a tal punto, que en las instalaciones cuyo letrero dice Panadería, no hay pan. En donde dice carnicería no hay carne o parece una joyería, donde dice Farmacia, no hay medicamentos, ya no hay gobierno. El proyecto económico es financiar la represión, el modelo productivo es importar fusiles, tanto como su modelo de gobierno es organizar la represión y tratar de sostener en pie en la medida de los posible…”. Ella explica muy bien por qué se acabó este Gobierno y también explica que se acabó solito, nadie lo acabó. Esta semana han pasado muchas cosas y no ha pasado nada. Ha pasado mucho porque encontraron méritos para enjuiciar a la Fiscal de la República, la OEA nos quedó mal a los venezolanos, cambiaron Ministros y a la Canciller, la Asamblea Nacional activó el desconocimiento nacional de los funcionarios en poder; pero no ha pasado nada porque mal o bien, en malas condiciones o no, más o menos preocupado Maduro sigue en Miraflores. Pero como en política las cosas pasan de la manera más extraña, algo está pasando, lo que menos nos estamos imaginando seguramente, sólo que pocos lo saben, pocos saben lo que se está negociando, tal vez porque a quien menos le conviene que se sepa es a la oposición. ¿Por qué lo digo? Porque hay un montón de gente que depende de que Maduro esté sentado en la silla de Miraflores y no son precisamente en su mayoría chavistas o revolucionarios o maduristas, no son sólo los bolichicos izquierdistas. Mucha gente de la oposición come de la mano del Gobierno. A mucha gente de la oposición le conviene que este Gobierno siga porque sólo un gobierno como este los hace líderes. Son líderes de oposición porque este Gobierno les permite serlo, en uno nuevo, en un nuevo gobierno desaparecerán.

Lo cierto… la situación se deteriora muy rápido y supone un alto riesgo para muchos en el Gobierno. De allí los rumores de alzamiento miliar dentro de los cuarteles. Se habla de coroneles, capitanes, tenientes y otros rangos medios bajos que no apoyarán la Constituyente. ¿Tal vez de allí los cambios verdes? En el mundo, nuestro Gobierno ya es visto como un tirano y lo peor, como un verdadero mentiroso. Al Gobierno de Venezuela no le creen en el mundo, ¿Por eso cambiarían a Delcy? También cambiaron a Carmen Meléndez y a otras figuras, pero también se dicen que estos cuadros irán a las elecciones regionales como candidatos a gobernadores. La nueva militarización del Gabinete es decir los cambios puede ser para que los militares controlen el Gobierno en un cambio eventual de Presidente. Creo que por allí van los tiros, el tablero en verdad se está moviendo y debemos estar muy atentos. Mientras tanto, la Fiscal está en la mira y su custodia aunque usted no lo crea, es militar. La cuida la Fuerza Armada Nacional. Ella hoy día sin duda, es la figura más interesante en el país.

El rumor… la Constituyente no va. Vienen las elecciones regionales. Yo sólo miro por la barda y sé que Maduro saldrá pero su caos quedará por mucho tiempo más y como esto lo saben todos los del Gobierno y los de la oposición porque sólo ellos conocen como buena sociedad de cómplices la

magnitud de nuestra crisis, la transición se acuerda con los chavistas originarios y con militares. Por eso es que se habla de que viene al país un gobierno como el de Pinochet ¿Por qué? Porque el nuevo gobierno que se está negociando lo pudiera encabezar Padrino López o Miguel Rodríguez Torres. La gran verdad: ¿Con qué pueblo harán las elecciones de la Constituyente? ¡Con dos o tres millones de venezolanos! La cara del Plan República ese día será un poema.

El dilema… Con Maduro ya no hay vida, pero con Maduro hasta el 2018 tampoco.

A los diputados Requenses, Olivares, Paparoni y Pizarro… Hace falta un discurso. Esto no lo digo yo, yo sólo soy la mensajera amigos. Uno que sea transmitido en cadena radial, televisión y medios 2.0 para que alcance a millones de millones. El mensaje debe apuntar a la formación de dos Estados, dos Venezuelas, una que apoye la Constitución del 1999 y otra que quede con quienes apuestan a la Constituyente. Si lo hacen, del tiro salen presidentes, ministros y gobernadores de las más importantes ciudades del país y hasta se darían las elecciones en más o menos un mes. Los puntos del discursos deberían ser: “1. Definir cuál Constitución defender.

2. Qué se hará con quienes defenderán la Constitución de 1999 y qué con quienes apoyen la Constituyente.

3. Exigir, sin derecho a nada, a la Fuerza Nacional Armada que de manera inmediata le diga al país cuál Constitución va a defender, si la de 1999 o la propuesta Constituyente. Una sola consigna, van a respetar o no la Constitución de 1999.

4. Prometer que esta lucha traerá al país comida, medicinas, empleos, Libertad, seguridad en un tiempo determinado. Está será la oferta que asuman”. Como les dije, este mensaje es del amigo Edwin Hernández. Si esto se hace pronto, el juego estaría más cerca de destrancarse antes del 12 de julio porque ya no se puede seguir pelando la papa papaya.

El boca de sapo… Como prometió volvió para irse. Estuvo una semana en Maracaibo y antes de alzar vuelo pasó por el jardín. Descansado, bien bañado y bien vestido le veo las patas, el plumaje y el copete. Su boca sigue siendo la de un sapo pero sus patas son su evidencia; tiene las patas negras, el plumaje bien pegado al cuerpo, el copete bajito y como 50 años encima. El emplumado empieza diciéndome: “Lo primero que te voy a pronosticar es que una vez que caiga el Gobierno, el chavismo desaparece. Es pura paja loca los que dicen que el chavismo sobrevivirá. Casi todos los chavistas lo son por razones de conveniencia, miedo o para garantizarse su seguridad. Si algo representa al chavismo es un poema de Aquíles Nazoa que se refiere a la casa del partido; eso y no más que eso es el chavismo, una casa de partido donde lo único que habita es la miseria y el deseo de medrar y conseguir a través del Estado gracias a la militancia; Se acaba la plata, se acaba la militancia”. Más directo no pudo ser el pajarito que en tres segundos fue al grano y me cautivó. “Los chavistas son chavistas hasta que dejas de darle. Apenas cambie el gobierno muchos renegarán el chavismo; en 2002 que no era ni la cuarta parte de lo que es hoy, muchísimos salieron a decir que ellos no eran chavistas pero que tenían que aparentarlo para cuidar a la familia, para la elección con Rosales fue igual y en las dos de Capriles era como una avalancha que se paró luego que se conocieron los resultados”. Sigo muda contemplando al pájaro. Me explica

que quienes visten hoy de rojo son los adecos y copeyanos de siempre que una vez pase “esta oportunidad” volverán a sus partidos, a sus círculos de amigos explicando que de hambre no se iban a morir y por eso muchas otras cosas, se metieron a boliburgueses. Pero es en este punto donde boca de sapo me pone a mirar el futuro de forma muy cercana: “Los militares necesitan sacrificar a un cordero y no dudes que sea Maduro pero también a los represores, ladrones, corruptos y asesinos y cuando se piden voluntarios sólo se escucha el cantar de los grillos. Allí es donde hay una tranca importante porque el mayor problema interno que tiene el Gobierno es que tienen pocos militares dispuestos a pelear, pocos civiles dispuestos a “morir rodilla en tierra” y los malandros colectivos que les quedan si los obligan a enfrentar a los opositores marchistas los linchan en un 2×3, ¿o por qué crees tú que colectivos no se enfrentan a escuderos que sólo tienen piedras y latas? Quiénes están reprimiendo son un grupo de uniformados que son fuertes por sus armas, bombas y tanquetas pero ¿dónde están los chavistas defensores del proceso enfrentando cuerpo a cuerpo a los opositores que marchan? ¿Y sabes que es lo peor? que la represión no causa en los opositores el efecto esperado, no les da miedo ni los desmoviliza”. El ave comienza a darme la espalda porque se va y le pregunto cuál es lo segundo que me vaticina, pues todo lo dicho sólo corresponde al punto único que me dio. Voltea, sonríe y me dice que los próximos me los hará llegar sin falta.

Pero ¿y la paz, quien está trabajando en la paz?… Pedro Nikken esta semana en el programa de mi colega César Miguel Rondón dijo que hay que darle una oportunidad a la paz y que debemos entender que hay que negociar. Nikken lanzó una alerta muy razonada “Las armas no están sólo en manos del Gobierno. Si el pueblo armado se le voltea al Gobierno aquí habrá una guerra urbana”. Por eso es que hay que negociar la paz porque aquí no somos suizos, somos venezolanos que nos gusta la venganza y joder a quien nos jode.

¿Será verdad? AD se opone en la AN al nombramiento de la junta de transición, al nombramiento del CNE y del nuevo TSJ. El motivo pudiera ser no dar papaya para que los militares que están presionando por ser parte del combo por venir se distribuyan el poder como en el 48.

Me sumo… suspensión de temporada de Beisbol. El país no está de fiestas ni celebraciones que nos distraigan del objetivo que tenemos la mayoría del país, recuperar nuestra Libertad.

¡Torta en la cara!… Para quienes recuerdan el programa de televisión “Mega Mach” que se transmitía como un segmento dentro de Sábado Sensacional, el término “torta en la cara” lo asumimos para aquella persona que se lleva la sorpresa de haber perdido en el reto a las preguntas hechas cuya penalización era golpearle la cara con melao en franca burla a su fracaso; pues bueno, así quedó la cara del Rector Palencia cuando conoció que sus amigos de Un Nuevo Tiempo juramentaron esta semana el Comité de Defensa de la Constitución. ¿Y el frente universitario para el mismo fin que Palencia estaba coordinando cómo queda? Esta iniciativa universitaria nació luego que el mismísimo Rosales le pidiera a Palencia que en representación de la Universidad, mediara en la unificación de las dos mesas de la Unidad que hay en el Zulia. ¿Qué pasaría allí? ¿Se negaría Palencia a ser un segundo Blanchard? UPS!!! se me salió, ¡perdón!

Por cierto… ese comando es una alianza hecha con la gente de Puente en el Zulia, la gente de Hiram Gaviria pues.

Rumbo Propio… el que me aseguran le tocará tomar a Enrique Márquez. Desde la Asamblea Nacional me comentan que el cambio del Diputado del cargo de presidente nacional del partido de la casita es un hecho. ¿Será verdad? El sustituto en ese cargo podría ser Néstor Suárez, el representante de Rumbo Propio. Pregunté el por qué a fuentes amigas de UNT Zulia y me dijeron que no saben nada de eso, pero que de ser cierto, Márquez fue una de las figuras que en el seno del partido se criticó mucho por su falta de apoyo y respaldo a la lucha viva por la libertad de Rosales cuando estuvo preso.

Rebelión en la granja… Este miércoles fue de película en la política regional. A medio día terminaba una reunión de partidos que integran la Mesa de la Unidad donde está AD y UNT y que llamaré Mesa 1. Esta reunión fue de antología pues todos los miembros de esa coalición exigieron a Blanchard, su coordinador ceder las labores al mismísimo Rosales en persona. Pero lo más cumbre de las peticiones fue la exigencia de ser atendidos, todos ellos, por Rosales. Los representantes de los partidos exigieron como aliados de Rosales ser atendidos por el líder. ¿Qué pasó allí pregunte? y me dijeron que Rosales no atiende a sus aliados y que controla la mesa a control remoto. Los miembros de M1 están viendo que la Mesa donde está PJ, VPA y las otras organizaciones está marcando la política en la región y les está llevando una morena en la calle. A esa mesa, la coordinada por Gustavo Ruíz, la llamaré Mesa 2. El señor Blanchard no pudo con la avalancha de reclamos. Supe por un pájaro muy bueno que hasta reproches por la pérdida de apoyos de la militancia se están dando en el sitio, es decir, en una concentración donde se encuentren las dos mesas, la gente de la mesa 1 se va para los puntos donde está la mesa 2. Blanchard bajó la cabeza en la reunión muchas veces pues escribía por teléfono. “Envió como 20 mensajes hasta que le contestaron del otro lado”. Pregunté si lograron saber a quién llamaba y me dijeron: “no, pero nos dijo a todos en el pleno que llamaría de manera inmediata a Ruiz para pedirle una reunión porque de verdad no podemos seguir haciendo actividades por separado”.

Y así fue… Desde el Colegio de Ingenieros, un pájaro del casco blanco me contactó a las 5 y 30 de la tarde y me dijo que el CIDEZ parecía la sede de la OEA cuando se discutió el caso de Venezuela. El mensaje decía: “Averíguate qué pasa. Aquí está todo el mundo, la mesa de Blanchard y de Ruiz con su gente. Están encerrados en un salón”. Me activé al tiro. El pájaro de Mesa 1 no me había mentido. Blanchard llamó a Ruiz y en el CIDEZ eran las 8 y 30 de la noche y la reunión no veía el fin y entiendo que terminó en la casa de un político rancio del Zulia casi en la madrugada.

Lobbismo… El lunes de esta semana supe por una fuente capitalina que las maquetas para candidatos a las gobernaciones están casi listas, esto en función del avance de una supuesta negociación en la que la Constituyente no va sino las regionales, lo que sería sobrevenido y no dará chance a primarias. El dibujo nacional lo hacen los tres primeros partidos, AD, VPA y PJ. Lobistas de UNT en Caracas colocan sobre la mesa que a pesar del crecimiento de los otros partidos en la región, UNT es el único que sigue teniendo el músculo, la fuerza y el conocimiento para ganar elecciones y que por esa razón, el partido de la casita debe tener participación activa y

directa en el dibujo de candidatos. Supuestamente a los lobista de UNT se les respondió que mientras que haya división aquí, promovida principalmente por Rosales, el acceso al dibujo será muy complicado. Blanchard fue entonces el escogido para hacer la llamada hacia la unificación. De eso trató la reunión del miércoles en el CIDEZ, que al no encontrar ningún resultado, prosiguió en casa de un rancio político opositor.

La jugada es… lograr la unidad a toda costa. Ganarla como un trofeo para presentarla en Caracas. En esta competencia entró el comisario José Luís Alcalá, a quien se le vio caminando de aquí para allá y hablando muy bonito de las maravillas de tomarse la foto juntos, todos, los de M1 y M2. Con sus ojos claros, Alcalá fue enviado como un ángel del Señor para convencer pero M1 con lo que no contó fue con la actitud nada positiva de un señor de apellido Velasco, un señor adeco bastante mayor, que según me cuentan, fue muy agresivo e incluso ofensivo, burlón y chocante con la gente de M2 ante sus planteamientos. Eso generó rechazo y repudio a las propuestas planteadas.

No se unirán… Ya hubo una hora de la noche del miércoles que no recibí más señales. A pesar de los esfuerzos no logré nada. La mañana del jueves llamé de manera directa a Gustavo Ruiz, el coordinador de M2. El teléfono sólo repicó una vez. Atendió de inmediato. Le dije a Ruiz lo que sabía y el hombre se quedó mudo como 5 segundos. Le pedí que no me fuera a negar el hecho pues lo tenía más que confirmado. “No Licenciada para nada, no le voy a negar que así fue. No hubo acuerdo. Aceptamos hacer algunas articulaciones juntos pero se mantiene las dos mesas. Aquí en el Zulia sigue la división porque esta Mesa que yo represento entendió anoche el juego de Rosales”. Le pedí a Ruiz un encuentro y me dijo que sí. La próxima semana les contaré que por un momento me llevó a la sala de redacción de Diario La Verdad y me hizo soñar que escribía el titular de hoy jueves 22 de junio: “No se unirán”… Oposición zuliana descubre el juego de Rosales”. Yo como que voy a regresar al diarismo.

En La Guajira… esta semana pasaron unos camiones con alimentos desde Colombia hacia Maracaibo y se presentó una situación muy tensa cuando la población estuvo a punto de saquearlos. En La Guajira suspendieron el CLAP. El programa de alimentación del Gobierno dejó de llegar hace mucho tiempo y hoy La Guajira, luego de recibir la promesa de recibir casa por casa una bolsa de comida muere de mengua. Tuvo que intervenir la Guardia y el Ejército para que la situación no se saliera de control, pero este es apenas un latido de lo fuerte que se sentirá el trancazo que dará La Guajira en cualquier momento si no la atiende como se merece.

Lo de la OEA… no lo digo yo, lo dijo el Canciller de Costa Rica. “Hoy le hemos quedado mal a los millones de venezolanos que esperaban que actuáramos con responsabilidad”.

Por eso… estoy de acuerdo con la posición de José V Carrasquero en Tuitter. Él dijo: “Nuevo gobierno de Vzla tendrá que revisar muy bien nuestras relaciones con el CARICOM. Les interesa sólo nuestro petróleo, no nuestras vidas”.

¡Jesús!… Una de las Universidades que desde siempre ha luchado por expresar material y literalmente su rechazo a este Gobierno en Maracaibo, es la Universidad Rafael Urdaneta. Sus chamos son unos guerreros y por eso no entienden por qué su rector, el Doctor Jesús Esparza

sataniza sus acciones. Un grupo de estudiantes amigos me contactan y me dicen que en URU, a los estudiantes con promedios altos los están sancionando disciplinariamente por participar en las protestas. “Nos están amenazando hasta con la expulsión de la Universidad, Yrmana. Ahora nos salieron que debemos firmar una confesión o seremos llevados a la Fiscalía”. Me indigno al escuchar esto. “En la confesión debemos decir quién nos da órdenes para protestar”. ¡Madre de Dios! Pero eso no es lo peor, lo peor de todo es que los muchachos me cuentan que Esparza, estuvo el 13 de este mes en la Residencia Oficial. “Lo vimos salir de la Residencia Oficial a las 6 de la tarde. ¿Qué hacía allí? ¡Nos estaba vendiendo con Arias! ¿Estaba haciendo algún pacto con ellos? Nosotros no vamos a dejar de protestar Yrmana, nosotros estamos convencidos que es la lucha de calle lo que logrará salir de este Gobierno y que nosotros podamos tener un futuro dentro de nuestro país. Nuestro futuro no puede ser irnos de Venezuela ni morir en las calles de la represión y por eso luchamos”. Los estudiantes van a hablar con los factores políticos de la oposición en el Zulia para que los apoyen en las actividades de rechazo a la conducta del Rector Esparza. Van a solicitar acciones públicas contra el Rector. “Lo vamos a denunciar como un operador del régimen” y esto me lo dijeron con una determinación que al verlos me dio miedo. Creo que el Doctor Esparza va a tener que dar muchas explicaciones en los próximos días.

Están perdiendo el miedo… En San Francisco están protestando contra el Gobierno nacional y el Municipal, sí, contra el Municipal también. Las comunidades reclaman la desatención, las malas condiciones en las que viven y otras cosas. ¿Son pocos? Sí, poquísimos, pero hacen un ruido estruendoso. El resto de los habitantes los miran en silencio cuando pasan por las calles haciendo sus reclamos o toman sus comunidades y de inmediato en todo el sur se entera. En las calles de San Francisco ya llaman las cosas por su nombre; no hay comercio o lugar donde no se hable de la mala situación que los aqueja a todos y de la necesidad de un cambio que lleve a San Francisco a ser una ciudad próspera de verdad y no de vallas de publicidad, es la ciudad de futuro que visiona Gustavo Fernández y por eso es que la población ve en él una gran oportunidad para este Municipio para dejar de lado el miedo político, la intimidación, la imposición y la violencia.

¡Excelente!… veo en la prensa que un grupo de miembros de mesa y de ciudadanos que fueron notificados por el CNE que fueron seleccionados para ser miembros en las justas por la Constituyente renunciaron a esa responsabilidad. ¡Excelente!

Dando la pela… así anda la Mesa de la Unidad que lidera Gustavo Ruiz. Los hechos de este miércoles me lo confirman. Están avanzando en sus acciones y ahora, se están metiendo en sectores populares y populosos. Llevan su mensaje a la Curva y van a otras zonas de la ciudad según nota de prensa que recibo. Irán a los mercados populares, hablarán con los comerciantes informales y hasta están siendo recibidos por el pleno del sector empresarial. Yo lo he dicho, esta lucha apenas está empezando pero la ruta la está marcando la mesa 2. Esa es la mesa de pueblo.

El tuit… con este me despido porque ninguno recoge más fielmente el porvenir. Lo escribe Provea. “Quedan muchos días de lucha. Difíciles porque posiblemente se incrementará la crueldad de la respuesta autoritaria”. Bueno amigos, nos leemos la semana que viene.

