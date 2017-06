Gobierno pretende acabar con las alcaldías opositoras utilizando al TSJ

Gobierno, Pretende, Acabar, Alcaldías, Opositoras, Utilizando, TSJ

David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo, señaló que el Gobierno nacional pretende acabar con las alcaldías en manos de opositores basados en las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Hay alcaldes presos, investigaciones abiertas y nos ahogan económicamente”.

Durante una entrevista en Televen, reiteró que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el presidente Nicolás Maduro no va a solucionar los problemas de todos los venezolanos.

Smolansky explicó que de no asistir la oposición a la convocatoria hecha por el ejecutivo, la situación no sería similar a la del año 2005 cuando la Unidad no se presentó en las elecciones parlamentarias.

“Es distinto porque esta propuesta es fraudulenta, no hay voto universal, directo y secreto. No se está haciendo un referendo aprobatorio como lo han manifestado algunos funcionarios del gobierno. Además hay una crisis humanitaria en el país”, dijo.

DC/UR