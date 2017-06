GNB agredió salvajemente a un voluntario del equipo de Rescate Barquisimeto este #20Jun

Este martes, mientras desarrollaba acciones de atención a manifestantes heridos en las protestas, la Guardia Nacional Bolivariana agredió de manera desmedida a Alberto Angulo, voluntario del equipo de Rescate Barquisimeto.

“Estaba trabajando en mis labores de atención a los heridos e ingresaron los guardias nacionales al recinto, donde, mientras atendía a los muchachos, me acorralaron en una esquina. Tenía mi casco y estaba identificado con el uniforme de la universidad e indistintamente me golpearon”, relató Angulo en un vídeo del equipo de rescate.

El joven comentó que se ofreció a prestarle sus servicios de primeros auxilios si lo necesitaban, pero aun así los efectivos lo atacaron. “Les dije que los podía atender a ellos o a cualquiera de los heridos que estaban manifestando y no me pusieron cuidado”.

“Me dieron con la cuneta del rifle, me golpearon con una bomba lacrimógena en la cabeza y me abrieron una herida. Intentaron asfixiarme cerrándome la tráquea con sus manos y me golpearon mucho. Me quitaron la ropa y me rompieron la parte de arriba del uniforme. Después me arrastraron por el estacionamiento”, describió el rescatista.

ATENCIÓN: HOY #20Jun Alberto Angulo de #RescateBqto fue agredido por la GNB mientras atendía heridos por protestas en #Barquisimeto pic.twitter.com/piN0c02FQB — Rescate Barquisimeto (@Rescate_Bqto) June 21, 2017

#VIDEO: HOY #20Jun Alberto Angulo voluntario en #RescateBqto fue atacado por la GNB. Rechazamos la violencia y agresión de todo tipo. pic.twitter.com/v9zrnUj9Fh — Rescate Barquisimeto (@Rescate_Bqto) June 21, 2017

Rechazamos enérgicamente los actos de violencia venga de donde venga #RescateBqto #21Jun pic.twitter.com/JqQd6ChzG5 — Rescate Barquisimeto (@Rescate_Bqto) June 21, 2017

DC/EN