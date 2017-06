Gloria Trevi lloró con Alejandra Guzmán al cantar “Te esperaba” (Video)

Con una presentación en El Staples Center, dio inicio el tour de dos grandes de la música mexicana como son Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, al que optaron por nombrar “VERSUS Tour”.

A pesar de la supuesta rivalidad que les han achacado desde hace aproximadamente 10 años, las estrellas lograron reunir mas de 20 mil personas en el foro donde se presentaron, con público donde la mayoría eran latinos, y abrieron su concierto con el sencillo rockero “Más Buena“, acompañados de su público, a pesar de su reciente estreno.

En un momento del concierto, Alejandra Guzmán comenzó a interpretar el tema “Te Esperaba”, momento en que Gloria Trevi se unió y las divas se abrazaron, emocionadas hasta las lágrimas.

Las divas concluyeron la velada con la canción “Satisfecha”, versión en español de “(I Can’t Get No) Satisfaction”, de la banda inglesa The Rolling Stones. Pero una sorpresa más aguardaba a la gente. Alejandra Guzmán ofreció “Todos Me Miran“, un éxito de Gloria Trevi, mientras esta cantó “Eternamente Bella“, un tema de Alejandra.

