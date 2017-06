Gleyber Torres se someterá a una cirugía Tommy John tras lesión (Video)

El venezolano Gleyber Torres tuvo que salir del encuentro del sábado con Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, debido a una lesión en el codo izquierdo.

El lunes, los Yankees anunciaron que Torres se someterá a una cirugía Tommy John y que perderá el resto de la presente temporada. El club también afirmó que el infielder estará listo para los entrenamientos del 2018.

Torres, el prospecto más cotizado en la organización de los Yankees y el segundo en todo el béisbol según MLBPipeline.com, se lastimó en un choque en el plato cuando trataba de anotar desde la segunda base. El infielder se deslizó en el plato de manera extraña y permaneció en el suelo antes de salir del terreno junto al preparador físico.

Torres pasó a la lista de lesionados el domingo.

De 20 años de edad, Torres tuvo un buen arranque de temporada y bateó .273 en 32 partidos con Doble-A Trenton antes de ascender a Triple-A el 22 de mayo, donde siguió teniendo éxito.

El oriundo de Caracas llevaba promedio de .309 en 23 juegos con Scranton/Wilkes-Barre, incluyendo un partido en el que bateó de 4-3 el viernes. Además, había conectado al menos un imparable en nueve de sus últimos 10 juegos.

