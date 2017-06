Freddy Guevara asegura que los venezolanos no obedecerán a la Asamblea Nacional Constituyente #29Jun

Miles de venezolanos salieron a las calles durante el día 90 de resistencia contra la dictadura de Nicolás Maduro y esta vez se movilizaron hasta las distintas sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) para rechazar las bases comiciales sobre las que pretende imponerse la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin ningún tipo de consulta popular. En la ciudad de Caracas, esta movilización fue reprimida por los cuerpos de Seguridad del Estado a la altura del Rosal.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, diputado Freddy Guevara, aseguró que los venezolanos ya asumieron el compromiso de conquistar la libertad desde las calles y que no obedecerán a la Asamblea Nacional Constituyente porque no cuenta con el respaldo de la mayoría.

“Nuestro pueblo resiste bombas, represión y amedrentamientos, porque sabe que vale la pena. Hoy estamos en el día 90 de resistencia y rechazamos el golpe de Estado en las calles, de manera pacífica. Le hacemos un llamado a la rectora Tibisay Lucena para que se ponga del lado correcto: del de la Constitución y los venezolanos. Hoy buscamos elevar la conciencia de quienes aún apoyan a la dictadura para que se sumen a la gran mayoría de los venezolanos. Seamos más”.

Rechazó la brutal represión que han ejercido los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana contra los manifestantes de Caricuao, y otras zonas de Caracas. Resaltó que este tipo de acciones reflejan el temor que le genera al régimen el hecho de que los sectores populares salgan a protestar y precisó que en estas zonas populares es donde reina mayor descontento ante las políticas de Estado. “Cada vez que sale un barrio a la calle buscan reprimirlo porque creen que así cesarán las manifestaciones. Ellos pueden encerrarse en Miraflores y votar por ese fraude de la constituyente, pero nadie los obedecerá. Vamos a manifestarnos también en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que no acatamos porque estamos en 350. La asamblea Nacional es la única que puede destituir a la Fiscal, y no lo vamos a hacer”.

En este sentido, el coordinador político nacional encargado de la tolda naranja, diputado Juan Andrés Mejía, afirmó que los venezolanos no están dispuestos a aceptar el planteamiento de Nicolás Maduro porque no solventa los verdaderos problemas del país. Informó que los manifestantes fueron reprimidos con gas lacrimógeno y disparos de perdigones efectuados por los órganos de seguridad del Estado en varios de los puntos de concentración establecidos por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para la actividad #CNEelFraudeConstituyenteNOVa, pero que este tipo de atropellos no los detendrán.

“Luego de 90 días en la calle, sabemos que con la fuerza no nos van a detener; sabemos que con la intimidación no nos van a detener. Los que está en juego es el futuro de nuestro país. No nos pidan que nos quedemos en las casas, porque eso sería condenar nuestras vidas. Queremos un mejor país y sabemos que lo podemos tener, y por eso seguimos en las calles. Nosotros coincidimos con la postura de la Fiscal, sabemos que el TSJ se ha puesto al margen de la Constitución y que juega para un solo grupo y no para el país. ¿Cómo hablar de justicia en Venezuela cuando son asesinados miles de venezolanos, cuando han muerto personas en las manifestaciones y la impunidad reina? Ese TSJ no responde a los intereses de los venezolanos. Es por eso que desde la calle y desde la Asamblea Nacional seguimos luchando en el marco del artículo 333 y 350 para restituir el orden constitucional, de manera pacífica, porque las armas no están de nuestro lado”.

A juicio del alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, el Consejo Nacional Electoral ha sido un pilar de la dictadura que ha desconocido los comicios regionales y locales para perpetuar al régimen en el poder. Además, calificó el proceso de la ANC como ilegal, arbitrario y fraudulento, que no será obedecido por el pueblo. “Maduro no le pregunta a los venezolanos y ha traicionado el legado que tanto habla de Hugo Chávez. La constituyente no va a traer comida, seguridad, medicamentos ni servicios básicos; todo lo contrario, se consolidará la dictadura y perseguirán a quienes piensen distinto. Él dijo que lo que no hará con los votos lo hará con las balas, pero él no va a poder frenar a millones de venezolanos con anhelo de democracia. No van a parar el sentimiento de los sectores populares, en los que tanto se jactaron de ser mayoría, pero que ahora el descontento es notable. Aquí la lucha es por ser libres y lo conmovedor de estos 90 días es que han marchado todos, sin distinción, porque cada uno tienen una herida que le ha dejado esta dictadura. Nosotros queremos ser libres y es un compromiso histórico que ya no tiene vuelta atrás”.

La parlamentaria por el estado Táchira, Gaby Arellano, envió un mensaje de esperanza a los familiares de los cinco venezolanos que fueron asesinados durante la jornada del Trancazo y a los habitantes de Caricuao y de otros sectores del oeste de la ciudad capital, quienes fueron brutalmente reprimidos por la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. “Estamos transitando los días finales de esta dictadura. Aseguramos a todos los venezolanos que esta lucha está en la recta final; estamos a puertas de la libertad y conquistaremos los derechos que nos han arrebatado. Conquistaremos la Venezuela de paz, libertad y progreso”.

La diputada al Parlamento del Mercosur (Parlasur), Adriana Pichardo, informó que su homólogo Gilber Caro se encuentra completamente aislado en la cárcel 26 de Julio del estado Guárico. En este sentido, reiteró el apoyo de todos los ciudadanos a los presos políticos, quienes también han sido victimas de la dictadura. “En 90 días de resistencia seguimos en la calle por nuestros presos políticos, por Leopoldo López, Daniel Ceballos, Gilber Caro, Delson Guarate, Warner Jiménez y todos nuestros presos. Estaremos denunciando aquí y en todos los espacios la injusta condición en las que lo mantienen. Hoy vamos al CNE para exigirle unas elecciones generales justas, sin presos ni inhabilitados”.

El coordinador del Movimiento Deportivo VP, Borman Angulo, afirmó que es un deber ciudadano defender la Constitución en las calles de manera pacífica. ” No vamos a dejar las calles hasta que se restituya el hilo constitucional, es un deber que tenemos cada uno de los ciudadanos, tengamos investidura o no, de defender la Constitución, por ello debemos permanecer en las calles hasta lograr la libertad de Venezuela. A Nicolás Maduro se lo decimos claro, continuaremos en las calles en resistencia pacífica hasta lograr el cambio de régimen, Venezuela está decida a cambiar y lo vamos a lograr”.

Asimismo, el representante del estado Táchira en el Parlamento Nacional y dirigente de la tolda naranja, Sergio Vergara, acompañó a los caraqueños durante la movilización #CNEelFraudeConstituyenteNOVa y aseguró que las protestas a nivel nacional no cesarán hasta que se reconquiste la libertad en Venezuela. A su juicio, Tibisay Lucena es la responsable de las muertes que se han originado durante las manifestaciones luego de que el órgano comicial coartara los derechos de los ciudadanos a expresarse a través de las urnas electorales. “Tibisay debe detener esta locura. Ella hoy atiende el llamado violento de Nicolás Maduro, en el cual asegura que conseguirá con las armas lo que no consiguió con los votos. Hoy más que nunca invocamos el artículo 333 y restauremos la vigencia de la Constitución. Nos estamos enfrentando a un régimen que ha perdido el control de lo político, lo económico y lo social. Un gobierno que no puede ni siquiera controlar sus fuerzas de seguridad y que hoy más que nunca tiene que salir del poder. Reiteramos el llamado a organizarnos. La fuerza de la ciudadanía está cada vez más vigente en las calles; por eso, sigamos adelante, con Fuerza y Fe”.

La movilización #CNEfraudeConstituyenteNOVa se llevó a cabo en los 23 estados del país. En la capital venezolana, los ciudadanos no lograron llegar hasta la sede principal del este comicial y fueron brutalmente reprimidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana desde tempranas horas en distintos puntos de concentración.

En toda Venezuela dicen “Constituyente no va”

Los zulianos continúan en las calles manifestando su rechazo a la Asamblea Constituyente. Este jueves marcharon desde la avenida Doctor Paúl Moreno Camacho hasta la sede de la Oficina Regional del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicada al norte de la capital zuliana. La manifestación avanzó pacíficamente, pero antes a su llegada a la sede del Consejo Nacional Electoral fue severamente reprimida, según denunció el coordinador municipal de Voluntad Popular, Eduardo Vale.

“Con esta salvaje represión la GNB se hizo cómplice de la dictadura demostrando una vez más que este régimen no tiene escrúpulos para reprimir a quienes manifestamos por un país libre. Fuimos emboscados por los efectivos militares quienes sin contemplación ni consideración alguna dispararon bombas lacrimógenas y perdigones en contra de los manifestantes, poniendo en riesgo además a quienes residen en las villas cercanas. Marchamos en todo el país con el objetivo de impedir el fraude constitucional con el que la dictadura pretende perpetuarse en el poder y continuar sumiendo a la nación en una profunda crisis económica, política y social”.

En el estado Yaracuy, miembros de la Unidad Democrática junto al pueblo marcharon hasta el Consejo Nacional Electoral y entregaron un nuevo documento en el rechazan el fraude Constituyente que quiere imponer Nicolás Maduro. La concejal de Voluntad Popular en San Felipe, Omaira Arias, expresó que “hoy nos dirigimos hasta el CNE para exigir respuestas a nuestra peticiones plasmadas en los documentos pasados, donde no hemos tenido respuesta alguna y entregar el octavo documento para mostrar nuestro rechazo rotundo a la ANC, el pueblo quiere un cambio de gobierno donde se respeten los derechos humamos, derecho que Nicolás Madurol les ha quitado al no consultar si queríamos o no la Constituyente”.

DC/NP