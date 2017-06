Florentino Pérez habló sobre la situación de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Habló Florentino Pérez, quizás fue el pronunciamiento más esperado del presidente del Real Madrid en los últimos años. Porque habló del tema Cristiano Ronaldo y afirmó: “Todo esto es muy extraño y en los próximos días hablaré con él”.

Para los micrófonos de ‘El Transistor’, de Onda Cero y Radio MARCA, se refirió a la actualidad del futbolista, quien según el medio portugués A Bola, ha decidido su salida del Real Madrid para abandonar España, tras sus problemas fiscales con Hacienda. Ronaldo es acuso de defraudar 14,7 millones de euros entre 2011 y 2014.

“Conozco a Cristiano, es un buen tío como profesional y como persona. Todo esto es muy extraño y en los próximos días hablaré con él. Tengo que hacer una defensa a ultranza como jugador y como persona. En cuanto al tema fiscal, no lo conozco bien. Lo que sí le digo es que todos debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales. No tengo dudas con Cristiano, lo defenderé como futbolista y como persona. Lo que sí me han dicho es que tiene la misma estructura societaria que la que tenía en Inglaterra. Allí no tuvo ningún problema”, afirmó Florentino Pérez.

Informó que el representante de Ronaldo aseguró que el portugués está enojado por el trato de la prensa. “Jorge Mendes me dijo que Cristiano estaba enfadado por cómo le habían tratado los medios. El Real Madrid no tiene nada que ver. Él tiene asumido que tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales. Hay que buscar siempre una solución para todo. Cristiano Ronaldo no ha tenido voluntad de engañar ni de ocultar nada. Cada uno que pague lo que corresponda”.

El presidente del Real Madrid también reconoció que el Cristiano ha ido mucho a su despacho: “Yo intento solucionar los problemas que tienen. Los de Cristiano y los de muchos otros. Los recibo y hablamos. Él no va detrás del dinero, sólo quiere ser el mejor jugador del mundo. Cristiano no es un negocio, es historia del Real Madrid”.

Fue tajante al anunciar que el club no ha recibido ofertas por Ronaldo. “Ni por Cristiano ni por nadie, ni por Morata ni por James tampoco. Creemos que todos son muy buenos y que se ha hecho una gran temporada. Si hay alguna cosa que haya que hacer, será puntual. Zidane no quiere que se vaya ninguno”.

Cristiano Ronaldo, quien se encuentra en Rusia disputando la Copa Confederaciones con Portugal, llegó al Real Madrid en el verano de 2009. Con el club ‘blanco’, “CR7” ha ganando cuatro balones de Oro y tres Ligas de Campeones, siendo algunos de los títulos más destacados.

En 2016, Cristiano obtuvo el trofeo más importante de su carrera, la Eurocopa de Nacionales, con su selección.

DC | Agencias