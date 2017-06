Famoso youtuber llegó a Venezuela para constatar la crisis de la que hablan y resultó atracado (Video)

El famoso youtuber mexicano Luisito Comunica, habría llegado hace algunos días al país para constatar las situación de la que tanto hablan en el exterior y se llevó un gran susto pues en menos de una semana en Venezuela le dieron su dosis de “patria” y le robaron sus pertenencias.

El joven youtuber, pudo constatar en un clip que colgó en la red de videos que hay acciones de protesta por todos lados, tal y como informan los medios internacionales.

Sin embargo, con lo que no contaba Luis Comunica, era con ser víctima de un asalto que verificara además, los rumores de la creciente inseguridad en el país que circulan a nivel internacional.

“Pues… Supongo que muchos lo predijeron. Hoy me asaltaron :/ No se preocupen, estoy bien! A andar con más cuidado por calles venezolanas… No me quitaron las cámaras! Eso es un GRAN alivio, porque voy a poder seguir haciendo videos increíbles!!! Sólo perdí mi cartera y celular”, escribió en par de mensajes.

Pese a esta situación, Luis Comunica dejó claro que se lleva las mejores impresiones del país.

“Quiero que sepan que esto no cambia para nada el buen sabor que me llevo de la travesía por Venezuela. Todo ha estado ESPECTACULAR”.

A continuación le dejamos los mensajes que publicó el joven en Twitter y el video que había grabado sobre su visita a Venezuela.

