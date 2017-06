Exsecretaria del Consejo Moral ratifica que designación de magistrados estuvo viciada

La exsecretaria del Consejo Moral Republicano, María José Marcano, respaldó las declaraciones de la fiscal, Luisa Ortega Díaz, sobre irregularidades en el proceso de elección de los magistrados; y confirmó que ni ella, ni la titular del Ministerio Público estuvieron de acuerdo.

En este sentido, Marcano insistió en que no firmó ni avaló el nombramiento de los jueces del máximo tribunal del país; al tiempo que señaló que 18 de los magistrados electos no cumplen con los extremos legales, pues no presentaron registros, ni tienen los 15 años de carrera que exige la ley, además de que algunos poseen investigaciones penales.

Las declaraciones las realizó en entrevista exclusiva al programa Por Donde Vamos de Vanessa Davies por Unión Radio, donde responsabilizó al defensor del Pueblo, Tarek William Saab y al contralor de la República, Manuel Galindo por la elección de los magistrados del Tribunal.

Marcano dijo que recibió amenazas directas por parte del defensor. “En varias oportunidades me dijo que tenía que hacer lo que él me estaba diciendo, porque era el presidente del Poder Ciudadano y allí no era nada de ley, sino de política”, narró.

Asimismo, la exsecretaria del Consejo Moral Republicano enfatizó que posee todos los respaldos de lo que realizó durante su gestión al frente de la secretaría del Poder Moral. “Si Tarek o el contralor pretenden realizar algo en mi contra, sepan que tengo todos los archivos respaldados, yo tengo mi conciencia tranquila”, afirmó.

DC | Sumarium