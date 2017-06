Ex presidentes iberoamericanos le enviaron una carta a Padrino López

Dos ex presidentes iberoamericanos enviaron una carta al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y a los militares que conforman la Fuerza Armada Nacional (FANB).

Los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia), enviaron un documento con la principal petición de exigir a la FANB que defienda la democracia de Venezuela, que lleva 75 días desde el inicio de las protestas en contra de Nicolás Maduro, y que ha dejado más de 70 muertos.

Sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), señalaron que sin referéndum popular que la convoque y otro que la apruebe es “nula e inconstitucional”.

“Comprendan que sin voto directo, secreto y proporcional, esto no es democrático. Entiendan que soldados que distribuyan las máquinas y material «electoral» el 30 de julio estarán participando en un golpe para cerrar el Parlamento, defenestrar a la fiscal general, exiliar y encarcelar más opositores y establecer una Cuba castrista en pleno siglo XXI”, reza parte del comunicado.

A continuación la carta íntegra:

Están ustedes ante una encrucijada, tienen pocos días para escoger su camino. O pasarán a la historia como esbirros serviles de la dictadura narco-criminal, corrupta, inepta, atroz y feroz que busca aniquilar la democracia con su para-narco-constituyente cubana. O honrarán su uniforme, el legado de Bolívar y la Constitución dando dos pasos al costado: primero, parando la represión que ha dejado casi setenta muertos en setenta días de protestas; segundo, rechazando la pantomima electoral de la constituyente golpista de Maduro.

Recuerden el 6 de diciembre de 2015, cuando el régimen quiso mantener abiertos los centros electorales para robarse el Parlamento. Recuerden que ustedes dieron un paso al frente en esa hora crítica, respetaron la ley, cerraron los recintos, para que se cuenten los votos y se reconozca el triunfo opositor. Esto hubiera sido imposible sin una posición clara de las FF.AA., porque ustedes manejan la logística electoral en los comicios. No borren hoy con el codo lo que entonces escribieron con la mano.

Entiendan que constituyente sin referéndum popular que la convoque y otro que la apruebe es nula e inconstitucional; comprendan que sin voto directo, secreto y proporcional, esto no es democrático. Entiendan que soldados que distribuyan las máquinas y material «electoral» el 30 de julio estarán participando en un golpe para cerrar el Parlamento, defenestrar a la fiscal general, exiliar y encarcelar más opositores y establecer una Cuba castrista en pleno siglo XXI.

Entiendan que la dictadura sigue expoliando. Primero se robaron y despilfarraron casi dos décadas de gigantescos ingresos petroleros. Después vendieron el oro del Banco Central, retiraron los ahorros (DEGs) del Fondo Monetario Internacional, hipotecaron Citgo a los rusos y las reservas hidrocarburíferas a los chinos. Ahora se están apropiando del futuro, vendiendo bonos a 20-31 centavos por dólar, con intereses exorbitantes, a bancos de Wall Street. Esto va más allá de «raspar la olla» económica; esto es robarse las ollas e hipotecar platos y cubiertos por veinte años.

Entiendan que los criminales que desgobiernan Venezuela van a terminar en una celda fría en La Haya o en una hamaca caliente en Cuba. Los oficiales y militares de honor no tienen por qué acompañarlos. En Ramo Verde está un preso icónico, pero también militares constitucionales que rechazan la represiva y golpista dictadura. Estas circunstancias no requieren que ustedes den un paso al frente, sólo dos a un costado. Primero, bajen las armas, dejen de disparar a sus hermanos y detengan la represión que sostiene la dictadura. Segundo, anuncien que no apoyarán el esperpento electoral fraudulento del 30 de julio, porque este busca enterrar la democracia. Sólo eso, y nada más que eso, oficiales y militares de la patria de Bolívar.

Para tomar su decisión, escuchen.

Escuchen a Dudamel (el entrenador deportivo, no el conductor subordinado) que cuando clasificó a la Vinotinto para la final del Mundial de fútbol sub-20, en Corea del Sur, dijo: «Presidente, paremos ya las armas. Esos chicos que salen a la calle lo único que quieren es una Venezuela mejor».

Escuchen a uno de los obispos más brillantes de América Latina, monseñor Diego Padrón, quien a nombre de su Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), le dijo al Santo Padre en el Vaticano: «… no hay un conflicto ideológico entre derechas e izquierdas o entre “patriotas” y “escuálidos”, sino entre un Gobierno devenido en dictadura, autorreferencial, que sólo sirve para sus propios intereses y todo un pueblo que clama libertad». Padrón agregó lo que la CEV piensa de la para-narco-constituyente: «Convocada sin consultar la libre opinión del pueblo de manera directa y universal, mediante un previo referéndum consultivo, esta Asamblea será impuesta por la fuerza y sus resultados serán la constitucionalización de una dictadura militar, socialista-marxista y comunista».

Escuchen a su Asamblea, la que ustedes respetaron el 6 de diciembre de 2015. Escuchen a la fiscal general.

Escuchen a los heroicos jóvenes que marchan por las calles, tragando gases, desafiando balas, llorando a sus muertos, cantando en Venezuela el coro de la rebelión francesa: «Canta el pueblo su canción, nada la puede detener, esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón, oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí, tras esta barricada hay un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti».

El sol de la libertad está por despuntar, un nuevo futuro democrático está naciendo. Soldado venezolano, el tambor está sonando y te llama. De ti depende. Libertad o esclavitud, democracia o dictadura, Bolívar o Maduro.

DC | El Nacional