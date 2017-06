Ex ministros de Chávez se reunieron con Luisa Ortega Díaz (Fotos) #12Jun

Oly Millán, ex ministra de Economía Popular (2006); Ana Elisa Osorio, ex ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2000-2005); Héctor Navarro, ex ministro de Educación en tres etapas (1999-2001, 2002-2004 y 2008-2010), ex ministro de Ciencia y Gustavo Márquez, ex ministro de Industria y Comercio (1999), se reunieron durante la tarde de este lunes con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

Los que fueran autoridades ministeriales durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez acudieron como parte de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución al despacho de Díaz.

La comisión del movimiento ciudadano que se reunió con la cabeza del Ministerio Público estuvo conformada por los mencionados ex funcionarios del gobierno y por: Clíver Alcalá, Gonzalo Gómez, Carlos Carcione, Nicmer Evans, Santiago Arconada , Edgardo Lander, Esteban Emilio Mosonyi, Freddy Gutierrez y Juan Garcia.

Al salir de la reunión, Evans escribió en su cuenta de Twitter que próximamente anunciarían los frutos del diálogo con Díaz.

Saliendo de reunión con la Fiscal Luisa Ortega Díaz… en poco informaremos sobre el fructífero diálogo pic.twitter.com/n4EnZI79OL — Nicmer Evans (@NicmerEvans) June 12, 2017

DC | El Nacional