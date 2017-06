Estos son todos los insumos que deben llevar las embarazadas para dar a luz en la Maternidad Castillo Plaza de Maracaibo (Foto)

La crisis hospitalaria que se vive en Venezuela, ha llegado a su punto más álgido, y es que además de las paupérrimas condiciones en las que se encuentran las infraestructuras de los principales centros de salud pública del país, los pacientes que asisten para ser atendidos por diversas urgencias, deben acarrear con los gastos de todos los insumos médicos que se requieran para su intervención, siendo las mujeres prontas a dar a luz, uno de los sectores más afectados.

Los médicos de la Maternidad Castillo Plaza en Maracaibo, estado Zulia, no atienden partos si las madres no traen una lista de insumos que la institución no puede ofrecer.

“Quien llegue sin esto no puede traer al mundo a un niño venezolano”, escribió la periodista Esteninf Olivarez mediante su cuenta en Twitter.

Las listas indican a los interesados los materiales necesarios para realizar curetajes y cesáreas.