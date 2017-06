Escudero que intentó salvar a David Vallenilla: “No somos terroristas” (Video)

El joven escudero que intentó rescatar a David Vallenilla cuando fue prácticamente ‘fusilado’ por un militar desde la Base Aérea La Carlota, conversó en exclusiva con la periodista Fabiana Rondón de El Nacional.

Con su rostro tapado, para resguardar su identidad, el muchacho lamentó haber llegado tarde para salvarle la vida a su amigo: “Él cuando cae al piso, corro lo más que puedo y le dispara dos veces más, yo trato de hacer lo posible, corro y cuando le pongo el escudo lo miro a la cara y él me mira ya blanco, y cierra los ojos, y es cuando se va caminando y cae, me di cuenta tarde que él ya había fallecido”, dijo.

“A mí me dieron en las piernas unos perdigonazos y gracias a unos paramédicos que me ayudaron estoy aquí en la lucha. Uno simplemente tiene un escudo de madera, no somos unos terroristas”, dijo el joven quien se considera parte del grupo llamado de la resistencia, quienes se han mantenido al frente de las manifestaciones opositoras desde hace 84 días, luchando por un cambio, por la grave crisis que se vive en Venezuela producto de un sistema de gobierno que es el único que han conocido estos muchachos, pidió a todos los venezolanos que “salgan a la calle, porque la lucha es de todos”.