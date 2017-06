El otro país, por Paciano Padrón (@padronpaciano)

No me voy a referir al país que fuimos, el que a pesar de sus fallas y debilidades hoy añoramos, no. Tampoco me referiré al país que hoy padecemos, convertido en infierno, en una caricatura de lo que fue, no. Me referiré al que vamos a hacer, que vamos a ser, al que estamos anhelando y construiremos entre todos muy pronto, al acabar de pasar la página de la pesadilla para que amanezca nuevamente en Venezuela.

El otro país -a 10 años del cierre de RCTV- tendrá libertad de prensa e información, libertad plena para que todos los ciudadanos nos expresemos y tengamos igualdad de posibilidades para manifestar nuestro pensamiento. CONATEL ha prohibido a las televisoras y radios del país hablar de dictadura, bajo amenaza de cierre. Por supuesto, después de decir esto, es obvio que estamos en una dictadura, palabra que está proscrita, lo que acusa evidentemente de déspota y tirano a Maduro y a sus secuaces. A Globovisión le prohíben informar más de un minuto sobre las protestas, por más que las protestas sean la noticia del día. El abuso de las cadenas oficiales, diarias y fastidiosamente interminables,se acabará, morirá con este régimen de opresión. Libertad de opinión y acción será la consigna de los nuevos tiempos.

El otro país será de propietarios, la obsesión será que todos los ciudadanos posean bienes, vivienda digna, transporte y lo que se requiera para el desarrollo integral. El objetivo del Estado no será solo preservar la propiedad conforme lo establece la Constitución, sino también actuar como promotor de la propiedad, como facilitador para que los ciudadanos con su esfuerzo y trabajo, logren la obtención, uso, goce y disfrute de los bienes que requiere, como también es mandato constitucional. Nunca más se dirá que es pecado ser rico, dejando la riqueza exclusivamente para el cogollo podrido del régimen que se apropia de todo en detrimento de la mayoría.

El otro país será un Estado de Derecho, donde prive la ley, no el capricho del gobernante, donde la separación de poderes garantice el pleno servicio de la democracia. Yo quiero que nunca más en Venezuela un solo hombre o grupo de hombres controle todos los poderes públicos, porque perdido el equilibrio y el control entre estos, surge la tiranía. Cada poder público debe actuar de conformidad con la ley, sin otra subordinación que la que le debe a la Constitución, que es el pacto común de los venezolanos, que es la norma que nos debe regir a todos por igual. La igualdad ante la ley será distintiva de la sociedad a construir.

El otro país debe ser de seguridad para todos los ciudadanos, la inseguridad personal de los bienes, así como la inseguridad jurídica, constituyen los males fundamentales que hay que execrar. No hay país en el mundo que exhiba seguridad plena, porque siempre habrá algún enajenado o malvado capaz de cometer un crimen, pero lo que no puede ser es que el crimen sea la norma, que la inseguridad nos obligue a vivir como sobrevivientes en un régimen de muerte.

El otro país será sano, con alimentos y atención médica como lo consagra la Constitución para todos los venezolanos. El país que ahora padecemos está a nivel de ayuda humanitaria, la gente está muriendo de hambre, las enfermedades aniquilan la población, y ni siquiera se permite recibir donaciones extranjeras, porque los miserables que rigen la República quieren negarle al mundo la verdad,que aquí hay hambre y enfermedad.

El otro país está a la vuelta de la esquina y está, hoy más que nunca, en manos de los venezolanos. La solidaridad internacional está en marcha como no lo habíamos visto antes, como por desgracia se nos negó por largos años. Ya habrá tiempo de sacar cuentas, pero ahora llegue a todos los pueblos nuestra gratitud por su comprensión y ayuda. Nos corresponde coronar el triunfo en las gestas de calle. Si la calle no calla, estaremos pronto pasando la página e iniciando el camino de la reconstrucción. Resistencia es la consigna, el otro país llega.

DC / Paciano Padrón / pacianopadron@gmail.com / @padronpaciano