El comunismo es miseria y guerra, por Marlon S Jiménez García 

El engendro heredero, ese inepto comunista que funge como presidente de la República es el ´´hazmerreir´´ del continente; no solo por su verborrea procaz, sino, por su propia presencia física, que denota en sumo grado su falta de educación, de cultura y de valores, propios de una persona que, ciertamente, no está a la altura del cargo que ostenta; es decir, es una ´´aberración histórica´´, imperdonable de ese pueblo que lo eligió. En el continente y en el resto del mundo, no pueden entender como un país que ´´parió gente´´ que dio un aporte valioso para la lucha por la independencia del continente; que ha brillado en la Filosofía y Letras; en la Medicina; en las artes plásticas; en la implementación de plataformas jurídicas trascendentes; en los deportes y de miles de venezolanos que han dejado una huella imborrable en todas las potencialidades humanas y que la historia los ha juzgado, como lo que son: ´´Héroes Nacionales´´, haya permitido que una ´´bestia´´ como el engendro heredero hubiese llegado a ese cargo, mucho más cuando está en duda su verdadera nacionalidad.

El engendro, en estos 17 años de fracaso, no asume su responsabilidad en su gestión; él ha sido protagonista de esta ´´plasta´´, fundada por el ´´comandante eternamente enterrado´´ y continuada por él y por Raúl; este último, es quien realmente gobierna en Venezuela, después de la muerte provocada en La Habana de Chávez. Lo que hicieron con la educación, salud, trabajo, seguridad ciudadana, vivienda, pymes destruidas, pobreza extrema, misiones usadas de manera politiquera ya quebradas, apagones, sequía en general, odio entre miembros de una misma familia; acompañadas de la corrupción, narcotráfico y otros delitos, así lo demuestran y que se evidencia con el rechazo del régimen que supera, según HINTERLACES, la encuestadora preferida de ellos, el 90%. Si lo anterior fuera poco, hay que agregar la falta de respeto a los ciudadanos y al mundo, cuando en un discurso dirigido a los pocos que lo apoyan en cuanta movilización realizan, expuso unas palabras de manera vulgar, amenazantes, soez; haciendo uso de su incultura, para proponer, violentando todo el estamento jurídico del país una Asamblea Nacional Constituyente. Esta ANC disparó las alarmas de la sociedad venezolana, inclusive en aquellos que aún se mantenían en la llamada ´´base chavista´´; allí terminó de ganarse el odio, el rechazo, a lo interno y en el ámbito internacional. El engendro, es un genuino representante del “momiaje izquierdista” y ahora cuando su régimen está en la bancarrota y con poco del legado que el difunto les dejó, anda vuelto loco. La CN (la mejor del mundo, dixit…), debido a la derrota sufrida en las elecciones de la AN, ya no les interesa, no les conviene porque es su principal óbice para poder perpetuarse en el poder; la quieren ajustada a sus deseos, como un ´´traje a la medida´´, no les interesa las elecciones regionales, ni nada que sea contarse en votaciones universales y soberanas. Ese invento de ANC ordenado desde Cuba, le cuesta millones de dólares al régimen; su principal mentor el

llamado ´´¿constitucionalista?´´ Escarrá se está haciendo rico a costa de los lameculos del régimen; esa ´´bola de excremento´´ está en conocimiento que esa cosa inventada por él y por otros asalariados, no se realizará nunca, y ahora con más fuerza será rechazada por la cantidad de jóvenes que han sido asesinados por las fuerzas armadas y por colectivos, matones contratados por el estado para que masacren en las calles todo vestigio de oposición. Lo he dicho en otras oportunidades; la única forma que pueden perpetuarse en el poder es que conviertan avenidas y calles en cárceles y estadios en cementerios. El pueblo venezolano, más que cualquier otro del continente y del mundo, es amante de la democracia, de las libertades ciudadanas y por antonomasia de la justicia social y de la paz. Esos valores políticos no se negocian ni se transfieren, pero, tienen la virtud de generar conciencia anticomunista y si para ello es necesario entregar la vida, la entregaremos; eso es lo que hacen nuestros jóvenes todos los días en la calle. Engendro no hay miedo; ´´el cagao´´ eres tu y te vamos a demostrar, ambas cosas; ni el narcotraficante ministro que tienes para defenderte te podrá salvar. La ANC es un muerto de papel, intrascendente históricamente. Viva la democracia, NO al comunismo, eso es miseria, hambre y guerra.

DC / Prof. Marlon S Jiménez García / Profesor Universitario