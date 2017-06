Eduardo Vale: Maracaibo se paraliza para decir no a la Constituyente #14Jun

“Cuando cumplimos 75 días de lucha pacífica y no violenta, paralizamos Maracaibo para decirle no a la Constituyente. Queremos que el régimen y Arias Cárdenas entiendan que no vamos a permitir este fraude constitucional”, expresó el concejal de Maracaibo, Eduardo Vale.

Vale, también coordinador municipal de Voluntad Popular, calificó como “exitoso” el plantón convocado por la Unidad Democrática en el Zulia y en Venezuela. Informó que desde tempranas horas de este miércoles diferentes avenidas con la calle 77 (5 de julio) y sectores como Amparo, La Paragua, El Naranjal, la avenida Bella Vista, entre otros, permanecen cerrados por los ciudadanos que se oponen a la pretensión de Nicolás Maduro de imponer una Asamblea Constituyente.

“De manera pacífica, los ciudadanos están apostados en las calles de Maracaibo como parte de las acciones de la Unidad Democrática en contra de la Asamblea Constituyente con la que Nicolás Maduro quiere cambiar la Constitución. En Caracas, cada día la dirigencia opositora se acerca cada vez más a Miraflores para dar un mensaje en contra de la dictadura y en el caso del Zulia, estamos más cerca de llegar al Palacio de los Cóndores para decirle al Gobernador que el pueblo zuliano quiere participar en unas elecciones generales, la apertura del canal humanitario, la liberación de los presos políticos y que se restituya el hilo constitucional”, afirmó.

Al respecto de la violencia registrada en Caracas y en Mérida en los últimos días, el dirigente de la tolda naranja responsabilizó de estos hechos al régimen de Nicolás Maduro y aseguró que estos hechos vandálicos “es una clara señal de desespero del régimen, porque siente que no tiene el apoyo del pueblo”.

“Las fuerzas armadas actúan para reprimir a quienes manifiestan pacíficamente en las calles, pero no actúan para evitar la violencia y los actos vandálicos que cometen los grupos colectivos que son apoyados por Nicolás Maduro. Desde el Zulia rechazamos la violencia e instamos a la dictadura a detener las actuaciones de los grupos irregulares”, señaló.

El edil marabino exhortó a los zulianos a seguir sumándose a los plantones que hay en los diferentes puntos de la ciudad y a participar activamente en las marchas convocadas por la Unidad Democrática para esta semana.

