Derek Carr logra millonario acuerdo con Raiders y se mantendrá hasta el 2022

El quarterback Derek Carr acordó el jueves una histórica extensión de contrato por cinco años con los Raiders que lo mantendrá con el equipo hasta la temporada 2022.

Carr tuiteó que había llegado al trato para agregar cinco temporadas a su actual acuerdo de novato que vence al final de la próxima campaña. El contrato será por 125 millones de dólares, dijo una persona al tanto del pacto a The Associated Press. La persona habló a condición de mantener el anonimato dado que los términos del acuerdo no fueron dados a conocer. NFL Network fue el primer medio en reportar las condiciones del contrato.

Los Raiders esperan que Carr se convierta en el rostro de la franquicia cuando el equipo se mude a Las Vegas para la temporada 2020. Los 25 millones de dólares anuales hacen del nuevo acuerdo el contrato más jugoso en la historia de la NFL, superando el trato de 24,8 millones de dólares por temporada que Andrew Luck firmó con Indianápolis.

Ambas partes habían mostrado un fuerte interés en llegar a un acuerdo de largo plazo dado que Carr llegaba al último año de su contrato de novato. Carr había fijado un plazo para el inicio del campamento de primavera a finales de julio.

El quarterback de 26 años ha transformado a los Raiders de un eterno perdedor a un serio contendiente tras ser reclutado en la segunda ronda del draft de 2014. Formó parte de una generación estelar encabezada por el Jugador Defensivo AP del Año, Khalil Mack, y el guard de tercera ronda Gabe Jackson, que han sido cruciales en la transformación del equipo.

Carr perdió sus primeros 10 juegos como titular en su temporada de novato antes de sumar siete victorias en su segundo año en la liga y guiar a los Raiders a los playoffs en 2016 con un récord de 12-4. Debido a una fractura de pierna se perdió el último partido de la temporada regular y la derrota en playoffs ante Houston.

DC/AP