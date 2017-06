Daniel Day-Lewis se retira del mundo de la actuación

Considerado como una leyenda viviente del cine, Daniel Day-Lewis ha tomado la decisión de retirarse del mundo de la actuación. A través de un comunicado, publicado por Variety, el ganador de 3 premios Óscar por Mejor Actor (único en lograr esa hazaña) ha decidido retirarse del mundo que le abrió las puertas a la fama mundial.

El representante del icónico artista, Leslee Dart fue el encargado de difundir dicho comunicado donde Day-Lewis afirmó lo siguiente “Está inmensamente agradecido a todos sus colaboradores y audiencia durante todos estos años. Esto es una decisión privada y ni él ni sus representantes harán algún comentario sobre el tema”.

La última vez en donde los fanáticos del actor podrán disfrutar de su apreciado talento será en la película “The Phantom Thread”, la cual es dirigida por Paul Thomas Anderson y llegará a las salas de cine de Estados Unidos el 25 de diciembre.

Day-Lewis ya habría dado este tipo de noticia con abandonar la actuación, ya que una vez estuvo sin trabajar como actor entre 1997, año en el que estreno The Boxer, y 2002, año de Gangs of New York. Durante ese tiempo trabajó como zapatero en Italia. Por otro lado, tras ganar su tercer Oscar con Lincoln, se rumoreó que el intérprete se había tomado un descanso cuando no fichó por ningún proyecto en cinco años. Su primer premio de La Academia le llegó en 1990 con Mi pie izquierdo y el segundo en 2007 con There Will Be Blood

DC | El Farandi