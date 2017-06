Cuatro bebés murieron por falta de oxigeno en Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera de Valencia

Cuatro neonatos fallecieron en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) en Valencia, estado Carabobo, tras el robo de las tuberías que suministran oxígeno.

Flor Molina, madre una niña de 12 días de nacida, contó que la bebé era sietemesina, estuvo un tiempo internada en la UCI, puesto que había contraído una bacteria que se le alojó en el pulmón.

“La bebé estaba intubada y el sábado finalizaría ese incómodo proceso”, comentó Molina entre llantos mientras se despegaba de la urna blanca en la que reposaba el cuerpo de la niña.

Condenó la delincuencia del país y pidió que la ciudad hospitalaria tenga más seguridad. No entiende el papel de los milicianos como custodios del lugar, puesto que no tienen armas, ni ningún tipo de entrenamiento, por lo que no están aptos para defender a los que ahí dentro se encuentran.

Imprecisión

Las autoridades del centro de salud no supieron explicarle a la prensa las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lleva el caso.

