Copei no acudirá a proceso de reparo pues aún desconocen causa de intervención del TSJ

El secretario general del partido Copei, Robert García, manifestó este miércoles que no acudirán al proceso de reparo y se dedicarán a los intereses nacionales “primero Venezuela”. Destacó que aún desconocen la causa de la intervención, ya que la Sala Constitucional actuó de oficio.

En entrevista para Caraota Digital, García explicó que en primera instancia tomaron “la decisión política de no validar, de no acudir al proceso de validación porque el partido se encuentra intervenido por la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). No sabemos con que intenciones fue intervenido Copei, a lo mejor lo utilizan como partido para dividir la oposición y ante ante eso decidimos no validar y tampoco iremos a proceso de reparo, pero quedarnos con la Unidad, igual estar en las calles, estar activos, primero Venezuela”.

El también presidente del Concejo Municipal de Chacao señaló que Copei esta siendo sometido a una persecución brutal, pues las instalaciones del partido fueron tomadas “nuestra sede en La Florida la tiene el colectivo 5 de marzo (…) Roberto Enríquez -presidente de Copei- se encuentra refugiado en la embajada de Chile bajo la protección de ese Gobierno, porque tiene orden de privativa de libertad por terrorismo y traición a la patria”.

Destacó que inauguraron una nueva sede en Los Palos Grandes en Caracas, y la persona que facilitó las instalaciones -militante de Copei- Eduardo Betancourt, fue apresado. “Estuvo recluido en Ramo Verde y ahora fue traslado a una cárcel en Barquisimeto, estado Lara”.

Envió un mensaje a los fieles militantes de Copei “cuando se de el cambio de Gobierno recuperaremos la institución con fortalezas (…) sí se comprueba que los magistrados no fueron seleccionados de la manera correcta, con el procedimiento debido, sus decisiones son nulas y eso incluye la decisión del partido”, precisó García

#Copei no acudirá a proceso de reparo: aún desconocen causa de intervención https://t.co/nGCO18GBQO pic.twitter.com/kpXFugZ0gv — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) June 14, 2017

Asamblea Nacional Constituyente: Fraude Constitucional

El concejal denunció que la Constituyente es violatoria, “porque no garantiza que la mayoría de los venezolanos obviamente puedan expresarse y que ese se convierta en un resultado electoral”. Resaltó que la Constituyente como un proceso para reinstitucionalizar un país puede ser adecuada en un proceso normal y democrático, “no está Constituyente que pretende ser presidida probablemente por Diosdado Cabello.

García detalló que los técnicos de control electoral del partido Copei aseveraron “que si participábamos en ese proceso Constituyente por más que obtuvieran el 80% de los votos simplemente pudiéramos obtener el 30% de los constituyentistas, lo cual legitimaría a Nicolás Maduro”.

El representante de la tolda verde manifestó que el Gobierno Nacional busca el diálogo como mecanismo para desactivar la protesta para ganar tiempo. “entendimos por experiencia propia que el diálogo simplemente estaba sirviendo para ganar tiempo para el Gobierno Nacional”.

“Un ejemplo de ellos es que Copei estuvo en el 2014 en una mesa de Derechos Humanos, y se acordó con el Gobierno en reuniones privadas, la libertad plena para Iván Simonovis y dos días después Jorge Rodríguez decía que no se iba a liberar, contrario a lo que se había acordado”, señaló García.

Detalles: Copei avala las peticiones de la Mesa de la Unidad Democrática.

“Esta lucha inició porque se le quitaron las competencias a la Asamblea Nacional (AN) y se agudizó la persecución política en Venezuela. Esta lucha tiene cuatro objetivos: que cese la persecución y se liberen los presos políticos, el rescate de la AN, el ingreso del canal humanitario en Venezuela y las elecciones generales. Ahora se suma un quinto objetivo, que es detener la ANC”.

“Hoy el Gobierno no esta pensando en como se mantiene en el poder unos meses o un años más, sino como hace para mantenerse muchos años más y por eso quiere seguir avanzando con el proceso Constituyente”, dijo el secretario general de Copei.

Robert García concluyó denunciando que actualmente “pretenden robarnos el derecho a la protesta, y si lo perdemos, perdemos los últimos rasgos de democracia que hay en Venezuela y eso no puede convertirse en un delito, es un derecho Constitucional sustentado en el artículo 68”.

DC | Caraota Digital