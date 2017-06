Concejal marabino: “Rechazamos la destrucción de las instituciones públicas”

Tras las agresiones cometidas contra la sede de la Alcaldía de Maracaibo y la Cámara Municipal, el presidente de este parlamento, Leonardo Fernández, se pronunció para rechazar la situación violenta que atentó contra cientos de trabajadores y descartó que los sindicatos estén de acuerdo con la destrucción de esta institución.

“Nosotros respetamos la lucha sindical, la lucha digna en favor de los derechos de los trabajadores. Creo que la mayoría de los integrantes de los sindicatos que hacen vida acá no están en esa tónica de violencia y hechos vandálicos. Ellos mismos han rechazado a quienes se infiltraron para ocasionar los daños contra el patrimonio público municipal y en contra del pueblo, porque con estas acciones no agreden a la alcaldesa ni a los concejales, sino al municipio”.

Fernández rechazó los actos vandálicos contra cualquier institución pública e informó que ya se introdujeron las pruebas a la Fiscalía para que se abra una investigación y se determine quiénes son los culpables. “Ya el síndico procurador está en el Ministerio Público consignando los documentos, fotos y videos como evidencia de quienes son los malandros que irrumpieron contra la Alcaldía de Maracaibo”.

El concejal cuestionó que los ataques no hayan sido controlados por las fuerzas de seguridad, que están a cargo del gobierno regional, pese a la presencia de funcionarios a escasos metros del edificio municipal.

“Las adyacencias y las cuatro esquinas del Palacio de los Cóndores (aledaño a la Alcaldía) han estado cerradas en los últimos días y de hecho cuando hemos tratado de entregar un documento en la Gobernación no ha sido posible. Ayer había efectivos del Cuerpo de Policía del Zulia, de la Policía Nacional Bolivariana pero extrañamente rompieron las puertas e instalaciones de la Alcaldía de Maracaibo, intentaron quemar, tiraron piedras a las ventanas y nadie vio nada”.

Finalmente el edil recordó que los trabajadores tienen derecho a la protesta pero siempre respetando la paz, el diálogo y el entendimiento para poder llegar a acuerdos laborales. En este sentido, hizo un llamado al ejecutivo nacional a enviar los recursos prometidos para los empleados y obreros.

“El presupuesto fue aprobado pero el gobierno municipal no tiene recursos para pagar este beneficio porque el gobierno nacional no ha enviado el crédito adicional. Por ello hacemos un exhorto al ejecutivo nacional a que envíe los recursos y no engañen más a los trabajadores”, concluyó.

DC | Nota de Prensa