Combate entre Mayweather y McGregor será el 26 de agosto

Ambos peleadores anunciaron la pelea luego de meses de conjeturas sobre si Mayweather iba a salir del retiro a sus 41 años para enfrentar a un astro de la UFC que nunca ha disputado una pelea profesional de boxeo.

Mayweather parte con un abrumador favoritismo para un combate que se disputará en un entarimado de boxeo y siguiendo las reglas del boxeo.

THE FIGHT IS ON. pic.twitter.com/KhW0u3jRft

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 14, 2017