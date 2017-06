Cierran todos los accesos en El Llanito con barricadas en protesta contra la Constituyente #26Jun

Este lunes, vecinos de El Llanito se suman a la protesta convocada por la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, en todo el país, en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, propuesta por el presidente Nicolás Maduro.

Desde Twitter, usuarios informan que todos los accesos a esta zona están cerrados con barricadas, que desde muy tempranas horas fue colocadas para impedir el libre tránsito, por lo que Polisucre recomienda tomar las previsiones necesarias ante este “Trancazo”

Protestas en Barcelona, Baruta, Maracay, Cagua y Santa Cruz, Matalinda Charallave, Ocumare del Tuy, El Llanito, etc, etc, etc hoy #26Jun pic.twitter.com/DXH1pdXony

— Totalitarismo! (@Ziccoq) June 26, 2017