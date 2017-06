Carlos Osorio: Yo no inicié esta demanda para obtener dinero sino para defender mi moral #23Jun

El mayor general Carlos Osorio, ministro para el Despacho a la Presidencia, aseguró este viernes 23 de junio en referencia al fallo a su favor por parte del tribunal luego de una demanda hecha en su contra por difamación e injuria, dejó “heridas de resentimiento”.

“Hay heridas que a uno lo hacen fortalecerse más, pero hay heridas que siempre van a quedar en uno de resentimiento porque lo que hicieron conmigo, y lo han hecho no solamente conmigo, lo han hecho con otros funcionarios más que yo los he visto que los han sometido a la persecución, difamación, en esa campaña de odio que esa oposición irresponsable ha desarrollado desde que llegaron a la Asamblea Nacional. Ahí es donde con muchísima más fuerza uno se convence lo puso en práctica con la Asamblea Nacional Constituyente porque esta Constitución adolece de algunas cosas, una de esas es inmunidad parlamentaria que puede tener un funcionario de la Asamblea Nacional. Creemos en la inmunidad como tal, no he visto ningún parlamento que se comporte como se han comportado estos parlamentarios donde ha ido es a difamar, ¿cómo un parlamentario de la oposición lo puede llamar a uno a que vaya a rendir cuentas?, si horas antes usted lo está viendo diciéndole: usted en un ladrón”, dijo Osorio.

Carlos Osorio: Yo no inicié esta demanda para obtener dinero, inicié esta demanda para defender mi moral pic.twitter.com/2R2FzocqJ2 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) June 23, 2017

Carlos Osorio: Lo que hicieron conmigo y lo que han hecho con otros funcionarios, es una campaña de odio pic.twitter.com/ekTuUKTQI0 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) June 23, 2017

Carlos Osorio: Ellos amenazaron y difamaron al abogado que me defendía, así como a la juez que llevaba el caso pic.twitter.com/Up7hDMycOE — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) June 23, 2017

Carlos Osorio: Esta demanda lo tome como algo de vida, porque era mi dignidad, mi moral. Yo voy a defender mi moral toda la vida pic.twitter.com/ETjDvbQ8Fg — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) June 23, 2017

Carlos Osorio: No pueden someterme al escarnio público sin pruebas, no deben difamarme sin pruebas pic.twitter.com/t4TjRKucKE — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) June 23, 2017

Carlos Osorio: Creemos en la inmunidad parlamentaria, pero no puede ser utilizada como lo está haciendo esta Asamblea Nacional pic.twitter.com/cgAbOmWyk0 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) June 23, 2017

Carlos Osorio: Nuestro mensaje irreversible es seguir trabajando para la paz tenemos que hacer todo para la reconciliación del pueblo pic.twitter.com/jFxriRJjMf — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) June 23, 2017

DC/P